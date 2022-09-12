Çemberimde Gül Oya'nın Canan'ı Goncagül Sunar'ı görenler şaştı kaldı! Yıllara meydan okumuş...

Başrollerinde Selda Alkor, Özge Özberk gibi isimlerin olduğu Çemberimde Gül Oya dizisi 2004 ve 2005 döneminde yayınlandı. Dizinin dikkat çeken oyuncularından biri olan Goncagül Sunar, son haliyle sosyal medyada olay oldu.

SON HALİNİ GÖRENLER İNANAMADI

Çemberimde Gül Oya dizisinde Şarkıcı Canan rolüyle tanınan Gocagül Sunar, son haliyle şaşırttı.

Şimdilerde 51 yaşında olan Goncagül Sunar, görüntüsü ve fit vücuduyla olay oldu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve makyajsız hallerini de paylaşan yılların oyuncusu, takipçilerinden tam not alıyor.

Sunar'ın pozlarına, "Hiç değişmemişsiniz", "Hiç yaşlanmayacak mısın?" yorumları yapıldı.

"YERİ BAMBAŞKA"

Sunar, seneler önce rol aldığı Çemberimde Gül Oya dizisi için, ‘‘Bundan sonra ne oynarsam oynayayım Çemberimde Gül Oya'da Canan Cansev’in yeri bambaşkadır bende.’’ ifadelerini kullanmıştı.

Goncagül Sunar yıllar içinde Ahh İstanbul, Yol Arkadaşım, Muhteşem Yüzyıl, Umutsuz Ev Kadınları, Üç Kuruş, Mükemmel Eşleşme gibi dizilerde de rol aldı.



