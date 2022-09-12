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  4. Çemberimde Gül Oya'nın Canan'ı Goncagül Sunar'ı görenler şaştı kaldı! Yıllara meydan okumuş...

Çemberimde Gül Oya'nın Canan'ı Goncagül Sunar'ı görenler şaştı kaldı! Yıllara meydan okumuş...

12.09.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlara damga vuran Çemberimde Gül Oya dizisinde Canan rolünü canlandıran Goncagül Sunar, son haliyle görenleri şaşırttı. 2005'te sona eren Çemberimde Gül Oya dizisinden sonra da dönem dönem ekranlara gelen Goncagül Sunar, adeta yıllara meydan okudu.

Çemberimde Gül Oya'nın Canan'ı Goncagül Sunar'ı görenler şaştı kaldı! Yıllara meydan okumuş...

Başrollerinde Selda Alkor, Özge Özberk gibi isimlerin olduğu Çemberimde Gül Oya dizisi 2004 ve 2005 döneminde yayınlandı. Dizinin dikkat çeken oyuncularından biri olan Goncagül Sunar, son haliyle sosyal medyada olay oldu.

SON HALİNİ GÖRENLER İNANAMADI

Çemberimde Gül Oya dizisinde Şarkıcı Canan rolüyle tanınan Gocagül Sunar, son haliyle şaşırttı.

Çemberimde Gül Oya'nın Canan'ı Goncagül Sunar'ı görenler inanamadı! Yıllara meydan okumuş...

Şimdilerde 51 yaşında olan Goncagül Sunar, görüntüsü ve fit vücuduyla olay oldu.

Çemberimde Gül Oya'nın Canan'ı Goncagül Sunar'ı görenler inanamadı! Yıllara meydan okumuş...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve makyajsız hallerini de paylaşan yılların oyuncusu, takipçilerinden tam not alıyor.

Çemberimde Gül Oya'nın Canan'ı Goncagül Sunar'ı görenler inanamadı! Yıllara meydan okumuş...

Sunar'ın pozlarına, "Hiç değişmemişsiniz", "Hiç yaşlanmayacak mısın?" yorumları yapıldı.

Çemberimde Gül Oya'nın Canan'ı Goncagül Sunar'ı görenler inanamadı! Yıllara meydan okumuş...

"YERİ BAMBAŞKA"

Sunar, seneler önce rol aldığı Çemberimde Gül Oya dizisi için, ‘‘Bundan sonra ne oynarsam oynayayım Çemberimde Gül Oya'da Canan Cansev’in yeri bambaşkadır bende.’’ ifadelerini kullanmıştı.

Çemberimde Gül Oya'nın Canan'ı Goncagül Sunar'ı görenler inanamadı! Yıllara meydan okumuş...

Goncagül Sunar yıllar içinde Ahh İstanbul, Yol Arkadaşım, Muhteşem Yüzyıl, Umutsuz Ev Kadınları, Üç Kuruş, Mükemmel Eşleşme gibi dizilerde de rol aldı.

Çemberimde Gül Oya'nın Canan'ı Goncagül Sunar'ı görenler inanamadı! Yıllara meydan okumuş...

Çemberimde Gül Oya'nın Canan'ı Goncagül Sunar'ı görenler inanamadı! Yıllara meydan okumuş...

Çemberimde Gül Oya'nın Canan'ı Goncagül Sunar'ı görenler inanamadı! Yıllara meydan okumuş...

Çemberimde Gül Oya'nın Canan'ı Goncagül Sunar'ı görenler inanamadı! Yıllara meydan okumuş...


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