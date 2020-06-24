Çemen Otu Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Güney Avrupa ve Akdeniz bölgelerinde yetişen çemen, otsu bir bitkidir ve baklagiller ailesinin bir üyesidir. Ülkemizde Orta ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yabani olarak yetişir. Çoğunlukla bol güneşli ve alkali topraklarda yetişen çemen otu, bazı ülkelerde baharat olarak tüketilirken ülkemizde ise özellikle pastırma imalatında kullanılır. Çiğ halde salatalara ilave edilerek ve haşlanmış sebze olarak tüketim şekilleri de bulunur.

Temel yağlardan olan trigonellin, kolin ve kumarin maddelerini içeriğinde bulundurur. Ayrıca keskin kokusu ve barındırdığı yapışkan bitki sıvısıyla da dikkat çekici özelliklere sahiptir.

Çemen Otu Çayı Faydaları

Grip ve soğuk algınlığı tedavisinde etkilidir.

Balgam söktürücü özelliğiyle öksürüğe iyi gelir.

Nezle , bronşit gibi soğuk algınlığı hastalıklarına karşı destekleyici bir etkisi vardır.

, bronşit gibi soğuk algınlığı hastalıklarına karşı destekleyici bir etkisi vardır. Sindirim sistemine iyi gelir.

Mide problemlerini gidericidir. Özellikle midede gaz oluşumuna, şişkinliğe ve hazımsızlığa iyi gelir.

Bağırsak gazlarını söktürür.

Kabızlığa iyi gelir.

Libidoyu arttırıcı afrodizyak etkisi vardır.

Regl döneminin daha kolay atlatılmasına yardımcıdır. Rahatlatıcı bir etkiye sahiptir.

Emziren annelerin süt oluşumunu arttırır.

Beri beri hastalığının yatıştırılmasını sağlar.

Menopozun olumsuz yan etkilerini hafifleterek bireyi rahatlatır.

Açık yara ve çıbanların iyileştirilmesine yardımcı olur. Bu yaralarda kullanılabilmesi için çemen otunun ezilip toz haline getirilerek bir miktar suyla karıştırılması gereklidir. Bu karışım yaraların üzerine uygulanabilir.

Vücudun güçlenmesine yardımcı olur.

Kansızlığa karşı kan yapıcı özelliğe sahiptir.

Göğüslerin büyümesine yardımcı olur.

El ve ayak terlemelerinin önüne geçer.

Gargara olarak kullanımı çeşitli sebeplerle oluşan ağız kokularının önüne geçer.

Unutkanlığın önüne geçer. Özellikle Alzheimer hastalığına sahip olan kişiler için faydalıdır.

Çemen Otu Tohumu Kilo Aldırır mı?

Çemen otu tohumu kilo alabilmek için kullanılan doğal kaynaklardan biridir. Özellikle kadınların göğüs ve kalça bölgesinin büyümesinde oldukça etkilidir. Bunun için düzenli bir beslenme programı ile beraber çemen otu tohumuyla hazırlanacak macun kıvamındaki bitkisel yağ karışımının göğüs ve kalça bölgesine masaj yapılarak uygulanması gerekir. Bu uygulamanın düzenli olarak tekrar edilmesi sonucunda kilo alındığı görülecektir. Çemen otu tohumu dışında çayının da düzenli olarak tüketilmesi kilo almaya yardımcı olur.