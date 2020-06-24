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Çemen Otu Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:52 | Son Güncelleme

Güney Avrupa ve Akdeniz bölgelerinde yetişen çemen, otsu bir bitkidir ve baklagiller ailesinin bir üyesidir.

Çemen Otu Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Güney Avrupa ve Akdeniz bölgelerinde yetişen çemen, otsu bir bitkidir ve baklagiller ailesinin bir üyesidir. Ülkemizde Orta ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yabani olarak yetişir. Çoğunlukla bol güneşli ve alkali topraklarda yetişen çemen otu, bazı ülkelerde baharat olarak tüketilirken ülkemizde ise özellikle pastırma imalatında kullanılır. Çiğ halde salatalara ilave edilerek ve haşlanmış sebze olarak tüketim şekilleri de bulunur.

Temel yağlardan olan trigonellin, kolin ve kumarin maddelerini içeriğinde bulundurur. Ayrıca keskin kokusu ve barındırdığı yapışkan bitki sıvısıyla da dikkat çekici özelliklere sahiptir.

Çemen Otu Çayı Faydaları

çemen otu çayı ve limon

  • Grip ve soğuk algınlığı tedavisinde etkilidir.
  • Balgam söktürücü özelliğiyle öksürüğe iyi gelir.
  • Nezle, bronşit gibi soğuk algınlığı hastalıklarına karşı destekleyici bir etkisi vardır.
  • Sindirim sistemine iyi gelir.
  • Mide problemlerini gidericidir. Özellikle midede gaz oluşumuna, şişkinliğe ve hazımsızlığa iyi gelir.
  • Bağırsak gazlarını söktürür.
  • Kabızlığa iyi gelir.
  • Libidoyu arttırıcı afrodizyak etkisi vardır.
  • Regl döneminin daha kolay atlatılmasına yardımcıdır. Rahatlatıcı bir etkiye sahiptir.
  • Emziren annelerin süt oluşumunu arttırır.
  • Beri beri hastalığının yatıştırılmasını sağlar.
  • Menopozun olumsuz yan etkilerini hafifleterek bireyi rahatlatır.
  • Açık yara ve çıbanların iyileştirilmesine yardımcı olur. Bu yaralarda kullanılabilmesi için çemen otunun ezilip toz haline getirilerek bir miktar suyla karıştırılması gereklidir. Bu karışım yaraların üzerine uygulanabilir.
  • Vücudun güçlenmesine yardımcı olur.
  • Kansızlığa karşı kan yapıcı özelliğe sahiptir.
  • Göğüslerin büyümesine yardımcı olur.
  • El ve ayak terlemelerinin önüne geçer.
  • Gargara olarak kullanımı çeşitli sebeplerle oluşan ağız kokularının önüne geçer.
  • Unutkanlığın önüne geçer. Özellikle Alzheimer hastalığına sahip olan kişiler için faydalıdır.

Çemen Otu Tohumu Kilo Aldırır mı?

Çemen otu tohumu kilo alabilmek için kullanılan doğal kaynaklardan biridir. Özellikle kadınların göğüs ve kalça bölgesinin büyümesinde oldukça etkilidir. Bunun için düzenli bir beslenme programı ile beraber çemen otu tohumuyla hazırlanacak macun kıvamındaki bitkisel yağ karışımının göğüs ve kalça bölgesine masaj yapılarak uygulanması gerekir. Bu uygulamanın düzenli olarak tekrar edilmesi sonucunda kilo alındığı görülecektir. Çemen otu tohumu dışında çayının da düzenli olarak tüketilmesi kilo almaya yardımcı olur.

Çemen Otu Çayı Nasıl Hazırlanır?

Çemen otu çayının hazırlanması için direkt olarak çemen otu yerine tohumu kullanılır.

Çemen Otu Çayı Hazırlanışı 1. Yöntem

1. 1 bardak su kaynatılır.

2. Kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı çemen otu tohumu atılır.

3. Oluşturulan karışım 20-25 dakika bekletildikten sonra içime hazır hale gelir.

Çemen Otu Çayı Hazırlanışı 2. Yöntem

1. 1 litre su hazırlanır.

2. Kaynatılmamış suyun içerisine 2 yemek kaşığı çemen otu tohumu eklenir.

3. Hazırlanan karışım 2-2.5 saat bekletilir.

4. Karışım bekletildikten sonra üzerine 3 veya 4 yemek kaşığı limon suyu eklenerek içime hazır hale getirilir.

Yukarıda bulunan şekillerde hazırlanılan çemen otu çayı yemeklerden sonra 1 bardak olmak üzere günde 3 bardak içilebilir. Yetişkin bireylerle çocukların günlük çemen otu çayı tüketim miktarı sınırı farklıdır. Yetişkinler günde 3 bardağa kadar çemen otu çayı içebilirken, çocuklar yalnızca 1 bardak tüketebilirler. Çocukların bu sınırı aşması alerjiye neden olabilir.

Çemen Otu Çayının Yan Etkileri

çemen otu

Vücut için sağladığı faydalarla bilinen çemen otu, fazla ve yanlış tüketimi sonucunda sağlık açısından oldukça zararlı olabilir. İçerisinde bulundurduğu yüksek lif oranıyla bilinen çemen otu, ilaçlarla beraber kullanıldığında ilacın etkilerini hafifletir. Bu durum ilacın sağlayacağı faydalardan vücudu mahrum bırakarak iyileşme sürecini geciktirir.

Potasyum eksikliği sorunu yaşayanların çemen otu çayı tüketmesi sakıncalıdır. Çünkü çemen otu; kandaki potasyum miktarını azaltır. Ayrıca aşırı tüketilmesi halinde ishal, gaz sıkışıklığı ve baş dönmesi gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Çemen otunun kan sulandırıcı özelliğinden dolayı cerrahi müdahalelerden önce kesinlikle tüketilmemesi gerekir.

Özellikle hamileler, çemen otu çayını tüketmeden önce doktorlarından onay almalıdırlar. Bunun yanı sıra kalıcı bir hastalığa sahip olan ve düzenli olarak ilaç kullanmak zorunda olan kişiler de çemen otu çayını tüketmeden önce mutlaka doktora başvurmalıdırlar.

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