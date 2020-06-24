Çemen Otu Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Güney Avrupa ve Akdeniz bölgelerinde yetişen çemen, otsu bir bitkidir ve baklagiller ailesinin bir üyesidir. Ülkemizde Orta ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yabani olarak yetişir. Çoğunlukla bol güneşli ve alkali topraklarda yetişen çemen otu, bazı ülkelerde baharat olarak tüketilirken ülkemizde ise özellikle pastırma imalatında kullanılır. Çiğ halde salatalara ilave edilerek ve haşlanmış sebze olarak tüketim şekilleri de bulunur.
Temel yağlardan olan trigonellin, kolin ve kumarin maddelerini içeriğinde bulundurur. Ayrıca keskin kokusu ve barındırdığı yapışkan bitki sıvısıyla da dikkat çekici özelliklere sahiptir.
Çemen otu tohumu kilo alabilmek için kullanılan doğal kaynaklardan biridir. Özellikle kadınların göğüs ve kalça bölgesinin büyümesinde oldukça etkilidir. Bunun için düzenli bir beslenme programı ile beraber çemen otu tohumuyla hazırlanacak macun kıvamındaki bitkisel yağ karışımının göğüs ve kalça bölgesine masaj yapılarak uygulanması gerekir. Bu uygulamanın düzenli olarak tekrar edilmesi sonucunda kilo alındığı görülecektir. Çemen otu tohumu dışında çayının da düzenli olarak tüketilmesi kilo almaya yardımcı olur.
Çemen otu çayının hazırlanması için direkt olarak çemen otu yerine tohumu kullanılır.
1. 1 bardak su kaynatılır.
2. Kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı çemen otu tohumu atılır.
3. Oluşturulan karışım 20-25 dakika bekletildikten sonra içime hazır hale gelir.
1. 1 litre su hazırlanır.
2. Kaynatılmamış suyun içerisine 2 yemek kaşığı çemen otu tohumu eklenir.
3. Hazırlanan karışım 2-2.5 saat bekletilir.
4. Karışım bekletildikten sonra üzerine 3 veya 4 yemek kaşığı limon suyu eklenerek içime hazır hale getirilir.
Yukarıda bulunan şekillerde hazırlanılan çemen otu çayı yemeklerden sonra 1 bardak olmak üzere günde 3 bardak içilebilir. Yetişkin bireylerle çocukların günlük çemen otu çayı tüketim miktarı sınırı farklıdır. Yetişkinler günde 3 bardağa kadar çemen otu çayı içebilirken, çocuklar yalnızca 1 bardak tüketebilirler. Çocukların bu sınırı aşması alerjiye neden olabilir.
Vücut için sağladığı faydalarla bilinen çemen otu, fazla ve yanlış tüketimi sonucunda sağlık açısından oldukça zararlı olabilir. İçerisinde bulundurduğu yüksek lif oranıyla bilinen çemen otu, ilaçlarla beraber kullanıldığında ilacın etkilerini hafifletir. Bu durum ilacın sağlayacağı faydalardan vücudu mahrum bırakarak iyileşme sürecini geciktirir.
Potasyum eksikliği sorunu yaşayanların çemen otu çayı tüketmesi sakıncalıdır. Çünkü çemen otu; kandaki potasyum miktarını azaltır. Ayrıca aşırı tüketilmesi halinde ishal, gaz sıkışıklığı ve baş dönmesi gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Çemen otunun kan sulandırıcı özelliğinden dolayı cerrahi müdahalelerden önce kesinlikle tüketilmemesi gerekir.
Özellikle hamileler, çemen otu çayını tüketmeden önce doktorlarından onay almalıdırlar. Bunun yanı sıra kalıcı bir hastalığa sahip olan ve düzenli olarak ilaç kullanmak zorunda olan kişiler de çemen otu çayını tüketmeden önce mutlaka doktora başvurmalıdırlar.
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