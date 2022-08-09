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  4. Cemevi başkanı Sarıtaş'a saldırıda flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemevi başkanı Sarıtaş'a saldırıda flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı

09.08.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a evinin önünde gerçekleştirilen saldırıda yeni gelişmeler yaşanırken olayın ayrıntıları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 9 kişinin gözaltına alındığı olayda saldırının nedeninin belli olmasının ardından son olarak ise şahısların saldırıyı gerçekleştirmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Cemevi başkanı Sarıtaş'a büyük tepki toplayan saldırıda dikkat çeken görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin saldırı öncesi motosikletle ilerlerkenki anları yer aldı.

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EVİNİN ÖNÜNDE SALDIRDILAR

Olay, cuma günü Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Seheryeli Sokak üzerinde meydana geldi. Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, bu sokaktaki evinin önünde motosikletli 2 kişi tarafından uğradığı saldırıda darp edildi. Saldırının ardından polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Sarıtaş'ı evinde ziyaret etti.

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SALDIRININ NEDENİ BELLİ OLDU

Edinilen bilgiye göre konuyla ilgili başlatılan incelemede olayı gerçekleştiren kişilerin S. G. (36) ile A. Y. (30) olduğu tespit edildi. Şüphelilerden A.Y'yi yakalayarak gözaltına alan polis, şüphelinin ifadesine başvurdu. A.Y.'nin verdiği ifadenin ardından soruşturmayı derinleştiren polis, saldırıyı Sarıtaş'la aynı derneğe üye olan ve Sarıtaş ile husumeti bulunduğu belirlenen N. D.'nin azmettirdiği ortaya çıkardı. N. D., Sarıtaş'a saldırı düzenlenmesi için M. D. (41) isimli kişiden yardım istedi. Bunun üzerine M. D. ise M. F. isimli kişiye giderek konuyu anlattı. M. F., M. D.'nin isteği üzerine S. G. ve A. Y.'ye saldırı talimatı verdi.

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9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, incelemenin ardından azmettirici N.D. ile birlikte yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen M. D., M. F., B. S. (35), B. E. (32), E. Y. (36), S. A. (36) ve R. O. İ.'yi (39) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kartal Dr.Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.

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Saldırıyı gerçekleştiren diğer şüpheli S. G.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu kaydedildi.

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