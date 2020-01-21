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  4. Cemevine saldırı hakkında AK Parti'den flaş açıklama: Toplumun fay hatlarını hedef alıyorlar

Cemevine saldırı hakkında AK Parti'den flaş açıklama: Toplumun fay hatlarını hedef alıyorlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2020 11:29 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Sultanbeyli'de cemevine yönelik saldırı ve FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cemevine saldırı hakkında AK Parti'den flaş açıklama: Toplumun fay hatlarını hedef alıyorlar

İstanbul Sultanbeyli'de Pir Sultan Abdal Cemevi'ne yönelik saldırı hakkında konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, vatandaşları 'provokasyon' konusunda uyardı. Kurtulmuş, 'Hassas dönemde bazı fay hatlarını hareketlendirmek için yapılmış bir takım provokatif adımdır' dedi.

Siyasetteki 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmalarına da değinen Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

Nerede, kim varsa bunlar ortaya çıkarılacaktır. FETÖ'nün son seçimlerde bir takım unsurlarının nasıl Erdoğan karşıtı cepheye destek verdiğini görüyoruz.

Bu mesele niçin Meclis'e geliyor. Zaten Meclis Araştırma Komisyonu daha önce de kuruldu. Görevi değildir. Bu mesele Cumhuriyet Başsavcılıkların görevidir. Türkiye FETÖ'ye karşı gerçekten canhıraş bir mücadele veriyor. Bu mücadele her alanda sürdürülüyor. 15 Temmuz'da başarılı olsalardı Türkiye'de nasıl bir hükümet kuracaklar, bunları bilmiyoruz, bunlar araştırılmalıdır. O gece başarılı olsalardı Türkiye bugün tamamen bölünmüş parçalanmış, uluslararası camia bunu konuşacaktı, Libya'yı görüyoruz.

(Bahçeli'nin açıklamaları) Niyetini bilmiyorum ama samimiyetle FETÖ meselesindeki endişesini dile getirdiğini görüyorum.

CEMEVİNE YÖNELİK SALDIRI: TOPLUMUN FAY HATLARINI HEDEF ALIYORLAR

Münferit bir adım olmadığı kanaatindeyim. Hassas dönemde bazı fay hatlarını hareketlendirmek için yapılmış bir takım provokatif adımdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Sünni'nin Alevi'nin bir farkı yoktur. Vatandaşlarımızın fitnelere karşı uyanık olmasını istiyoruz.

SULTANBEYLİ'DEKİ SALDIRI

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde Yavuz Selim mahallesindeki Pir Sultan Abdal Cemevi'ne geçen cumartesi gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmişti. Zarar gören cemevinin zeminine ise 'Bitmedi' yazısı yazılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cemevi saldırısı Numan Kurtulmuş ak parti

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