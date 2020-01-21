Cemevine saldırı hakkında AK Parti'den flaş açıklama: Toplumun fay hatlarını hedef alıyorlar

İstanbul Sultanbeyli'de Pir Sultan Abdal Cemevi'ne yönelik saldırı hakkında konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, vatandaşları 'provokasyon' konusunda uyardı. Kurtulmuş, 'Hassas dönemde bazı fay hatlarını hareketlendirmek için yapılmış bir takım provokatif adımdır' dedi.

Siyasetteki 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmalarına da değinen Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

Nerede, kim varsa bunlar ortaya çıkarılacaktır. FETÖ'nün son seçimlerde bir takım unsurlarının nasıl Erdoğan karşıtı cepheye destek verdiğini görüyoruz.

Bu mesele niçin Meclis'e geliyor. Zaten Meclis Araştırma Komisyonu daha önce de kuruldu. Görevi değildir. Bu mesele Cumhuriyet Başsavcılıkların görevidir. Türkiye FETÖ'ye karşı gerçekten canhıraş bir mücadele veriyor. Bu mücadele her alanda sürdürülüyor. 15 Temmuz'da başarılı olsalardı Türkiye'de nasıl bir hükümet kuracaklar, bunları bilmiyoruz, bunlar araştırılmalıdır. O gece başarılı olsalardı Türkiye bugün tamamen bölünmüş parçalanmış, uluslararası camia bunu konuşacaktı, Libya'yı görüyoruz.