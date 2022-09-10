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Cemevinin bahçesindeki dilek ağacını 'İslam'a şirk' diyerek yaktı! 'Provokasyon olabilir'

10.09.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Cemevi'nin bahçesindeki dilek ağacı 2 kişi tarafından yakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz ay Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etmişti. Cemevi dedesi Hüseyin Öz, "Alevilerin taleplerine yönelik birtakım adımların atılmaya başlandığını biliyoruz. Bunu baltalamak için yapılmış bir provokasyon olabilir" dedi. Saldırganların yakalandığını açıklayan Öz, "Dilek ağacının İslam’a şirk olduğunu düşündüğü için yakma gereği duymuş." ifadelerini kullandı.

Cemevinin bahçesindeki dilek ağacını 'İslam'a şirk' diyerek yaktı! 'Provokasyon olabilir'

Ankara'nın Mamak ilçesinde Hüseyin Gazi Cemevi'nin bahçesindeki dilek ağacını ateşe verip, kaçan 2 kişi gözaltına alındı.

ERDOĞAN ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay ziyaret ettiği Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Cemevi’nin bahçesinde bulunan dilek ağacına yönelik saldırı dün gerçekleşti. Otomobille cemevine gelen 2 kişiden biri araçtan inip, bez bağlama bahanesiyle yanına yaklaştığı dilek ağacını ateşe verdi. 2 kişi daha sonra aynı araçla kaçtı. Dilek ağacındaki yangın hortumla su tutularak kısa sürede söndürüldü. Kaçan 2 kişi de jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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"İNANCIMIZA TERS BİR ŞEY"

Cemevi dedesi Hüseyin Öz, saldırganların "İnancımıza ters bir şey. Canımız sıkıldığı için yaktık" dediklerini söyleyerek, "Dilek ağacı bir kültürdür. Burada birkaç saat vakit geçiriyorlar, kimse şüphelenmiyor. Gitmelerine yakın araba ile ağaca yaklaşıyorlar. Biri ağaca bez bağlarken, diğeri fotoğrafını çekiyor. Aniden ağaç alev alınca saldırganlar da arabaları çalışır vaziyette zaten basıp gidiyorlar. Jandarmaya haber verildi ardından. Saldırganlar şehir dışına çıkmak üzereyken yakalandı. Saldırganlardan biri dilek ağacının İslam’a şirk olduğunu düşündüğü için yakma gereği duymuş. Sayın Cumhurbaşkanımızın buraya gelmesi, Hacı Bektaş Dergahı'nı ziyaret etmesinden sonra Alevilerin taleplerine yönelik birtakım adımların atılmaya başlandığını biliyoruz. Bu şeyi baltalamak için yapılmış bir provokasyon olabilir" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
cemevi dilek ağacı saldırı
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