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Cemevleri, dernekler ve vakıflara elektrik faturası düzenlemesi! Erdoğan talimat verdi

09.02.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturalarındaki yüksek rakamlar vatandaşları isyan ettirirken, cemevleri ile dernek ve vakıflarla ilgili önemli bir düzenleme geliyor. Elektrik yükününün azaltılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiği öğrenilirken, yeni düzenlemenin 10 gün içinde açıklanacağı belirtildi.

Cemevleri, dernekler ve vakıflara elektrik faturası düzenlemesi! Erdoğan talimat verdi

Cemevleri ve ticari işletmeler ile başta olmak üzere dernek ve vakıfların elektrik yükünü hafifletmek üzere yapılan çalışmalarda sona gelindi.

ELEKTRİK FATURALARIYLA İLGİLİ ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Yüksek elektrik faturaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, cemevlerinin, dernek ve vakıfların ticarethane statüsünden çıkartılacağı, dar gelirli vatandaş ile ticari işletmeleri rahatlatacak bir çalışma üzerinde çalışıyor.

10 GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

Düzenlemede son aşamaya gelindiği ve 10 gün içerisinde kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.

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ALEVİ DERNEKLERİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Alevi Dernekleri Federasyonu, cemevlerine gelen elektrik faturalarını ödememe kararı aldığını açıklamıştı. Federasyon, yüksek faturalarla ilgili mahkemeye başvuracağını duyururken; Alevi Dernekleri Federasyonu, cemevlerine gelen elektrik faturaların tepki göstererek ödememe kararı aldığını belirtmişti.

(İHA)

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Recep Tayyip Erdoğan
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