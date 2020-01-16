Cemevlerine ibadethane statüsü: Belediyelerin kararı ne anlama geliyor?

İstanbul’un İzmir’i takip etmesi bekleniyor. Alevi derneklerine göre bu önemli bir adım ancak devamı gelmeli.Cami, mescid, kilise ve sinagogları ibadethane olarak tanıyan devletin cemevlerini de bu statüde görmesi için son yıllarda birçok hukuki ve siyasi girişimde bulunuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, hafta başında kimilerine göre “devrim” niteliğinde bir karara imza atarak, il genelindeki yedi cemevinin imar planlarında “ibadethane” olarak tanımlanmasına onay verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada bu kararla birlikte bir insan hakkını teslim ettiklerini söylüyor:

“İmar planlarını yapmak belediye meclisinin yetkisinde olan bir konudur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarında da bir inancın yerine getirildiği yerin ibadethane olup olmadığına o inanç sahiplerinin karar vermesi gerektiği ifade edilmiştir. Alevi yurttaşlarımızın talebi üzerine bu konuyu karara bağladık.”

Benzeri bir karar İstanbul’un da gündeminde. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cemevlerinin ibadethane statüsünde kabul edilmesine ilişkin önergenin İBB Meclisi'ne geleceğini açıklarken, "Kimin nereyi nasıl ibadethane olarak kullanacağına biz karar veremeyiz. Bütün partilerden bu konuda vicdanlarıyla karar vermelerini bekliyoruz” dedi.