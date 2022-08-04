Cemevlerine saldırı düzenlemişti! Ailesini suçladı: Benim her dediğime...

30 Temmuz'da Ankara'nın farklı ilçelerinde bulunan 3 cemevine saldırı düzenlenmişti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Ahmet Ozan K. tutuklanırken Çağdaş C.B. ve Baver G.'ye ise ev hapsi verildi. Öte yandan Ahmet Ozan K. ifadesinde ailesini suçlayarak "Ben Eskişehir'e ailemden uzaklaşmak için geldim. Yaşadığım olaylarda onların etkisi olduğunu düşünüyorum. Benim her dediğime 'sen uyduruyorsun, paranoyaksın' şeklinde cevap veriyorlardı." ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Merkezi'ne saldırı düzenleyen Ahmet Ozan K., olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Şüpheli Ahmet Ozan K., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Ahmet Ozan K. ile irtibatı olduğu tespit edilen Çağdaş C.B. ve Baver G.’yi de gözaltına aldı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİYE EV HAPSİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı, şüphelileri 'halkı kin ve düşmanlığa nefret', 'ibadet ve mezarlıklara zarar verme' ve 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlamasıyla, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk etti. Şüphelilerden Ahmet Ozan K. tutuklanırken, Çağdaş C.B. ve Baver G. ise ev hapsine çarptırıldı.

AİLESİNİ SUÇLADI

Ankara'da cemevlerine saldıran Ahmet Ozan K.'nın, sevk edildiği adliyede verdiği ifade ortaya çıktı. Ahmet Ozan K. ifadesinde, esrar kullandığını bu yüzden de çevresinin kendisine paranoyaksın dediğini belirterek "Ben Eskişehir'e ailemden uzaklaşmak için geldim. Yaşadığım olaylarda onların etkisi olduğunu düşünüyorum. Benim her dediğime 'sen uyduruyorsun, paranoyaksın' şeklinde cevap veriyorlardı. Ben 2 ay öncesine kadar esrar maddesi kullanırdım. Artık kullanmıyorum. Yaşadığım olaylarda ölümden döndüğüm için son kez bir şey yapmak istedim. Kimseden talimat almadım. Tek başıma yaptım. Eylemi yapacağımı Baver'e söyledim. O da bana 'yine paranoyaksın sen' dedi. Çağdaşla konuşmuyordum. Sadece Baver 'Çağdaş'ı ara o da gelebilir' dedi. Ben de 'sen ara' dedim. Baver bana Çağdaş'ın 30'unda geleceğini söyledi. Takdir mahkemenindir" dedi.

Kaynak: DHA

