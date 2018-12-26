- CEMİL CANDAŞ CİNAYETİNDE 4 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken; 3 sanık hakkında ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıkların ise beraati talep edildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hacı Avcı, Şenol Şahin, Rıza Keten ve Engin Gölve ile başka suçtan tutuklu sanık Bilal Yaman ile tutuksuz sanık Selahattin Keten katıldı. Öldürülen Cemil Candaş'ın eşi Nurcan Candaş ile kardeşi Cemal Candaş, Naci Candaş ve Çağlar Candaş ile Çağlar Candaş da duruşmada hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada, Savcı Cihan Çelebi, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Şenol Şahin'in 18 Temmuz 2016'da Şişli Belediyesi Hizmet binasına ana kapdan silahsız olarak X-Ray'dan geçiş yaparak elinde sarı bir zarfla 3. kata çıktığı, tuvalete girip çıktığında, kamera görüntülerine göre her ne kadar elinde zarfla kamufle etmeye çalışsa da belinin ön kısmında, göbeğinin üzerine takılı tabancanın görüldüğü kaydedildi. Silahın tuvalette sanık Rıza Keten tarafından verildiği kanaatine varıldığı, sanık Hacı Avcı'nın, Şahin'e bir şey söylediği, bunun üzerine Şahin'in ani bir dönüş yaparak maktülün bulunduğu kata yöneldiği anlatıldı. Sanıklardan Metin Şentürk'ün, maktülü işaret ettiği belirtilen mütalaada, bunun üzerine Şenol Şahin'in Cemil Candaş'a birkaç kez ateş ettiği, kaçmaya çalışırken birinci kattaki koruma görevlileri tarafından yakalandığı belirtildi.