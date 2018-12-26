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- CEMİL CANDAŞ CİNAYETİNDE 4 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 14:49 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken; 3 sanık hakkında ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıkların ise beraati talep edildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hacı Avcı, Şenol Şahin, Rıza Keten ve Engin Gölve ile başka suçtan tutuklu sanık Bilal Yaman ile tutuksuz sanık Selahattin Keten katıldı. Öldürülen Cemil Candaş'ın eşi Nurcan Candaş ile kardeşi Cemal Candaş, Naci Candaş ve Çağlar Candaş ile Çağlar Candaş da duruşmada hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada, Savcı Cihan Çelebi, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Şenol Şahin'in 18 Temmuz 2016'da Şişli Belediyesi Hizmet binasına ana kapdan silahsız olarak X-Ray'dan geçiş yaparak elinde sarı bir zarfla 3. kata çıktığı, tuvalete girip çıktığında, kamera görüntülerine göre her ne kadar elinde zarfla kamufle etmeye çalışsa da belinin ön kısmında, göbeğinin üzerine takılı tabancanın görüldüğü kaydedildi. Silahın tuvalette sanık Rıza Keten tarafından verildiği kanaatine varıldığı, sanık Hacı Avcı'nın, Şahin'e bir şey söylediği, bunun üzerine Şahin'in ani bir dönüş yaparak maktülün bulunduğu kata yöneldiği anlatıldı. Sanıklardan Metin Şentürk'ün, maktülü işaret ettiği belirtilen mütalaada, bunun üzerine Şenol Şahin'in Cemil Candaş'a birkaç kez ateş ettiği, kaçmaya çalışırken birinci kattaki koruma görevlileri tarafından yakalandığı belirtildi.

RUHSATLARINI İPTAL ETMİŞ

Mütalaada, maktül Cemil Candaş'ın Şişli Belediyesi Başkanlığı'nda imardan, taşınmazların ruhsatlarının düzenlenmesinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı, görevi sırasında belediye tarafından kullanılmakta olan yapım, kullanma ve yıkım ruhsatlarının düzenlendiği MAKS isimli sisteme kaçak girilmesi suretiyle sanıklar Mithat Yılmaz, Rıza Keten ve Selahattin Keten'e ait taşınmazların ruhsatlarının tanzim edildiğini tespit ederek iptal işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayıp suç duyurusunda bulunulmasını sağladığı ifade edildi. Maktülün iptal ve suç duyuruları sonrasında kendisine iki gün arayla saldırı teşebbüsünde bulunulduğu, ruhsatı iptal olan sanık Mithat Yılmaz'ın belediyede iş takipçiliği yapan sanık Hacı Avcı'nın maktülü makamında tehdit ettiği de vurgulandı.

Kardeşi Rıza Keten ile birlikte yönettikleri inşaat şirketleri olan sanık Selahattin Keten'in 4 taşınmazının ruhsatları MAKS sistemine kaçak girilmesi suretiyle gerçeğe aykırı bir şekilde düzenlendiğinin, maktül Cemil Candaş'ın görevde bulunduğu dönemde tespit edilmesi üzerine ruhsatların maktül tarafından iptal edilmesi, ruhsatı iptal edilen diğer sanık Mithat Yılmaz ile Selahattin ve Rıza Keten'in arasında gayrimenkul alım satım işlemleri olduğuna da mütalaada dikkat çekildi. Ayrıca sanık Selahattin Keten'in Mithat Yılmaz ile olayın gerçekleştiği andan sonraki bir saat içerisinde birden fazla telefon görüşmesi olduğu tespitine de yer verildi.

4 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Mütalaada, sanıklardan Mithat Yılmaz, Rıza Keten ve Selahattin Keten’in, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş’ın "Tasarlayarak öldürülmesine azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, sanıklardan Şenol Şahin’in de "Tasarlayarak öldürmek suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapsini ve "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep etti.

3 SANIĞA 20 YILA KADAR HAPİS, 3 SANIĞA BERAAT TALEP EDİLDİ

Sanıklardan Hacı Avcı, Metin Şentürk ve Engin Gölve’nin de "Tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etmekten" 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. 3 sanığın beraatına karar verilmesini de talep eden savcı, sanıklardan Mithat Yılmaz hakkında kırmızı bülten de çıkarılmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Hacı Avcı, Engin Gölve, Şenol Şahin ve Rıza Keten'in tutukluluk halinin devamına, firari sanık Mithat Yılmaz hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi. Heyet, bir önceki celse tahliye edilen Selahattin Keten ile itiraz üzerine üst mahkemece yakalama emri verildiğini, bu nedenle tutuklamaya dönüştürme işleminin üst mahkemece yapılmasına da hükmetti. Duruşma tarafların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.

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