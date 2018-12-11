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Cemil Çiçek: Biz öğretim yapıyoruz, eğitim yapmıyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2018 08:23 | Son Güncelleme

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, eski TBMM Başkanı ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in, yargı üzerine getirdiği uyarı ve önerileri bugünkü yazısında aktardı.

Cemil Çiçek: Biz öğretim yapıyoruz, eğitim yapmıyoruz

Eski TBMM Başkanı ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren'e Türkiye ve adalet sistemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Taşgetiren, Cemil Çiçek'in 'Adalet Sorunu' hakkındaki değerlendirmelerini şöyle aktardı:

  • Yargı sorunu bir insan sorunudur. Yargı reformundan söz edilecekse bu da bir insan reformu çerçevesinde olmalıdır.

  • Yargı kararlarının yüzde 95'i yorumdur. Evet kanun maddeleri vardır ama yargılamaya konu olan olayla kanun maddesi arasındaki irtibatı yargılamayı yapan kişinin, kişilerin yorumu belirler. Dolayısıyla yorumu yapan kişinin niteliği büyük önem kazanır.

  • Orada da ideolojik aidiyetlerin devreye girmesi söz konusu. Yargı makamında olan kişi- kişiler ideolojik aidiyeti bir deli gömleği gibi üzerine giydiğinde ortada adalet kalmaz.

  • Osmanlı'da da adalet sorunu vardı. Aşağı yukarı 400 yıllık bir sorundan söz ediyoruz. Koçibey gibi risalelerde mesele en açık şekliyle ortaya konur. Cumhuriyet döneminde de sorunlar yaşandı. Bugün de sorun var ki reform stratejileri aranıyor.

  • Çare eğitim. Biz öğretim yapıyoruz, eğitim yapmıyoruz. Sorun “insan sorunu” ise, “ideolojik yargı” gibi yine insanla bağlantılı bir şeyden söz ediyorsak, asıl bu alanda reform yapmak lazım. Onun için diyorum, yargı reformu aslında insan reformudur.

    • Taşgetiren yazısına şöyle devam etti

    "Evet, bunları söyledi Cemil Çiçek. Ben eminim ki, daha söyleyeceği pek çok şey vardır. Ama Cemil Çiçek'in hangi ortamda neyin ne kadar söylenebileceğini çok iyi dengeleyen bir siyasi tecrübesi de vardır."


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