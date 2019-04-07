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Cemil Deveci mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 18:27 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçimlerinde Atakum Belediye Başkanı seçilen Av.

Cemil Deveci mazbatasını aldı

31 Mart yerel seçimlerinde Atakum Belediye Başkanı seçilen Av. Cemil Deveci, mazbatasını aldı.

31 Mart seçimlerinde 54 bin 126 oy alarak Atakum Belediyesi’nin yeni başkanı seçilen Millet İttifakı CHP Adayı Av. Cemil Deveci, mazbatasını aldı. İl Seçim Kurulu (YSK)’na gelerek mazbatasını alan Deveci, "Mazbata bu işin başlangıcı. Görev ve sorumluluk bizi bekliyor. Yarından itibaren görevimin başında olacağım. 5 yıl süreyle sizinde desteğinizle birlikte her yaptığımız şey kamuya açık olmak kaydıyla örnek bir belediye başkanlığı gerçekleştireceğiz. Yarın sabah 10.00’da devir teslim yapılacak" dedi.

Cemil Deveci mazbatasını aldı

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