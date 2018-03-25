Cemil İpekçi adını kullananlara savaş açtı

Avukatları Suna Enyüce ve Yüksel Yangel ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Cemil İpekçi konuyla ilgili açıklama yaptı. Cemil İpekçi adının tescil hakkı kendisinde bulunan duayen modacı, taklit ürünlerin kendi markasıyla piyasaya sunulduğu ve markasına zarar verildiği gerekçesiyle hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını ve hiçbir uzlaşma teklifini kabul etmeyeceğini söyledi.
Cemil İpekçi Home ürünleri için 15 Mayıs’a kadar bir firma ile anlaşması olduğunu, ancak bu firmanın kapandığını belirten İpekçi, “Benim adımı kullanarak merdiven altında üretilen taklit ürünler şu anda piyasada. Ben 46 yılda bu isme gelmiş, ülkemi yurt dışında temsil etmiş, ülkemin adının duyulması için çabalamış, sadece sanatıyla ayakta durmuş bir insanım. Marka olduğumu bu kadar bilmiyordum. Bu sayede fark etmiş oldum. Hayatımda ilk kez böyle ciddi bir karar aldım ve bu hırsızlara dava açmaya, bunlarla savaşmaya karar verdim” dedi.
TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE SATILIYOR
İpekçi, “Cemil İpekçi Home ürünleri bire bir taklit ediliyor. Cemil İpekçi gelinlikleri Türkiye’nin her yerinde satılıyor. Erzurum’dan bir vatandaş sosyal medyadan bana “Gelinliğinizi aldım, duvak çok pahalıydı, size indirim için soracaklarını söylediler” diye yazdı. Benim Türkiye’nin hiçbir yerinde gelinliğimi yapma hakkını verdiğim, etiketimi kullanma hakkı verdiğim bir firma yok. Bunların hepsi sahte…” diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI’NA SESLENDİ
Cumhurbaşkanımızın bu konulara hassas olduğunu, sanatçılara yaklaşımını biliyorum. Adalet Bakanlığı’nın buna el atacağını, bu tür davaların çabuk sonuca ulaşacağını düşünüyorum. Dış ülkelerde bu tür suçlarda çok ciddi para ve hapis cezaları var. Bu hırsızlığın en büyüğüdür, utanmazlıktır” açıklamasında bulundu.
SAHTE ÜRÜNLERİ ALMAYIN
Vatandaşlara da seslenen Cemil İpekçi, “Halkımdan rica ediyorum. Bu sahte ürünleri almasınlar” dedi.
Cemil İpekçi avukatlarının açıklamaları:
Marka hakkı, Sınai Mülkiyet Kanunu'nda düzenlenmiştir. “Cemil İpekçi” ismi Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilli bir marka'dır. Sadece tescilli marka olmayıp aynı zamanda “TANINMIŞ MARKA”dır. Yani toplumun tüm kesimlerine ulaşmış, Türkiye genelinde tanınan ve herkes bilinen bir markadır. Bu da demek oluyor ki; marka tüm mal ve hizmetler için koruma altındadır. Son zamanlarda Cemil İpekçi markası ile piyasada pek çok ev tekstil ürününün, kıyafet ve gelinlik niteliğindeki ürünün satışının yapıldığı duyumu alınmıştır. Cemil İpekçi'nin bugün itibarı ile 15.05.2018 tarihine kadar sadece belirli ev tekstil ürünleri için üçüncü şahıs bir firma ile sözleşmesi vardır. Firmanın faaliyetine son verdiği bilgisi de tarafımıza ulaşmıştır. Bu kapsamda üretim yaptığını düşünmüyoruz. Halihazırda 15.05.2018 tarihi itibarıyla son bulacak sözleşmesi gereği de stoklarını tüketmek için faaliyette bulunması gerektiği düşünüyoruz. Yani piyasada yer alan Cemil İpekçi ürünlerinin çok büyük bir kısmı taklit ürünlerdir. Bu ürünlerin üretilmesi ve piyasaya sunulması marka hakkına tecavüz oluşturmakta ve ilgili kişilerin hukuki ve cezai sorumluluğunu doğurmaktadır. Cemil İpekçi markasına tecavüz teşkil eden eylemlerde bulunan firmalar / gerçek şahıslar aleyhine gerekli hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır. Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında cezalandırılmaları talebi ile ilgili Savcılık ve Mahkemelerde davalar açılmış ve açılacaktır. Yine müvekkilin uğradığı zararın tazmini için tazminat davaları da açılmış ve açılacaktır. Bu kapsamda ilgili firma ve şahısların ihlallerine derhal son vermelerini aksi halde hukuki ve cezai süreçlerin işletileceğini, uzlaşma taleplerinin kabul edilmeyeceğini bildiririz.
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