Cemil İpekçi adını kullananlara savaş açtı

Avukatları Suna Enyüce ve Yüksel Yangel ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Cemil İpekçi konuyla ilgili açıklama yaptı. Cemil İpekçi adının tescil hakkı kendisinde bulunan duayen modacı, taklit ürünlerin kendi markasıyla piyasaya sunulduğu ve markasına zarar verildiği gerekçesiyle hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını ve hiçbir uzlaşma teklifini kabul etmeyeceğini söyledi.

Cemil İpekçi Home ürünleri için 15 Mayıs’a kadar bir firma ile anlaşması olduğunu, ancak bu firmanın kapandığını belirten İpekçi, “Benim adımı kullanarak merdiven altında üretilen taklit ürünler şu anda piyasada. Ben 46 yılda bu isme gelmiş, ülkemi yurt dışında temsil etmiş, ülkemin adının duyulması için çabalamış, sadece sanatıyla ayakta durmuş bir insanım. Marka olduğumu bu kadar bilmiyordum. Bu sayede fark etmiş oldum. Hayatımda ilk kez böyle ciddi bir karar aldım ve bu hırsızlara dava açmaya, bunlarla savaşmaya karar verdim” dedi.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE SATILIYOR

İpekçi, “Cemil İpekçi Home ürünleri bire bir taklit ediliyor. Cemil İpekçi gelinlikleri Türkiye’nin her yerinde satılıyor. Erzurum’dan bir vatandaş sosyal medyadan bana “Gelinliğinizi aldım, duvak çok pahalıydı, size indirim için soracaklarını söylediler” diye yazdı. Benim Türkiye’nin hiçbir yerinde gelinliğimi yapma hakkını verdiğim, etiketimi kullanma hakkı verdiğim bir firma yok. Bunların hepsi sahte…” diye konuştu.