MAGAZİN

Cemil İpekçi'den Sezen Aksu itirafı! 'Onu görünce tahrik oldum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 10:28 | Son Güncelleme

Ünlü modacı Cemil İpekçi'den Sezen Aksu ile ilgili çarpıcı bir itiraf geldi. İpekçi, Aksu'yu çıplak gördüğünü ve ondan tahrik olduğunu söyledi.

'Sisi" olarak tanınan Seyhan Soylu'nun, her gece sosyal medya hesabı üzerinden ünlülerle yaptığı canlı yayınlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Soylu, dün gece de ünlü Modacı Cemil İpekçi ile magazin dünyasına dair yaptığı canlı yayınla gündeme damga vurdu. İpekçi, Sezen Aksu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SEZEN'İ ÇIPLAK GÖRDÜM"

İpekçi, "Ben Sezen'i ilk gördüğüm zaman önümde soyunmuştu. Yıl 1975. Hayatımda gördüğüm, dünyanın en ufak, fakat en güzel vücutlu kadını. Minnacık bir kadın fakat, olamaz bir vücut. Asılmadım da değil hani, asıldım da. Ancak Sezen her seferinde 'git başımdan' diye kovmuştur beni" dedikten sonra, Seyhan Soylu'nun "tahrik oldun mu onu çıplak görünce" sorusuna da "tabii canım" diye yanıt verdi.


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sezen aksu Cemil İpekçi sisi

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