Cemil Kumaşçıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi…

Son olarak Ankara’da açtığı restoranında dünya kültürüne ait farklı lezzetleri bir araya getiren Cemil Kumaşçıoğlu, yıllardır önemli yatırımlara imza atıyor. Ankara’da yeni restoranının açılışına ünlü akını olan Cemil kumaşçıoğlu, sektörde fark oluşturacak bir menü ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında insanların uzun zaman evde kaldığını ve sosyal ortamlardan uzaklaştığını vurgulayan Kumaşçıoğlu, katıldığı bir programda Ankaralı misafirlerin kendilerini evlerinde hissetmesi için gereken ne varsa yaptıklarını belirterek, “Yeni mekanımız lezzetli yemekler, hijyenik ortam ve sosyal mesafeyi ön planda tutarak, yeniden sosyalleşmeyi tercih edenlerin ortak tercihi olacak. Misafirlerimizi yeni mekanımızda ağırlamaktan mutluyuz” dedi.

Ünlü iş adamı Cemil Kumaşçıoğlu, normalleşme sürecinden sonra yatırımlarına yeniden hız verdiklerini belirtti.



