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Cemil öğretmen, sadece giriş kattaki derslere girebiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 12:26 | Son Güncelleme

SAMSUN'da bulunan 3 katlı Vezirköprü İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürebilen bedensel engelli Türkçe öğretmeni Cemil Şahinoğlu, okulun asansörünün arızalı olması nedeniyle 16 yıldır giriş kattaki sınıfların dersine girebiliyor.

Cemil öğretmen, sadece giriş kattaki derslere girebiliyor

Suat PALA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da bulunan 3 katlı Vezirköprü İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürebilen bedensel engelli Türkçe öğretmeni Cemil Şahinoğlu, okulun asansörünün arızalı olması nedeniyle 16 yıldır giriş kattaki sınıfların dersine girebiliyor. Şahinoğlu, toplantı zamanlarında öğretmen odasına meslektaşları tarafından merdivenlerden taşınarak götürülüyor.
Vezirköprü ilçesinde 2000 yılında Gazi Pansiyonlu İlköğretim Okulu adıyla hizmete açılan bugün ise Vezirköprü İmam Hatip Ortaokulu olarak hizmet veren okulda bulunan asansör yaklaşık 18 yıldır arızalı olması nedeniyle kullanılamıyor. İmam Hatip Ortaokulu'nda 2002 yılından bu yana okulda görev yapan bedensel engelli Türkçe Öğretmeni Cemil Şahinoğlu, okulun asansörünün çalışmaması nedeniyle mağdur oldu. Tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Şahinoğlu, asansörün çalışmaması nedeniyle 16 yıldır okulun sadece giriş katında bulunabiliyor.
Okulun üst katlarında bulunan öğretmenler odası, kütüphane, kantin gibi bölümleri ise hiç kullanamayan Şahinoğlu, sadece giriş katta bulunan sınıfların Türkçe derslerine girebiliyor. Yapılacak toplantı programlarında meslektaşlarının merdivenlerden kendisini sandalyesiyle taşımasıyla diğer katlara çıkabiliyor. Yaşadığı mağduriyet nedeniyle asansörün yaptırılması için dilekçeyle başvuran Şahinoğlu, bu zamana kadar olumlu bir sonuç alamadı.
Türk Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Bünyamin Kamçi, Şahinoğlu'nun çok büyük bir mağduriyet yaşadığını belirterek "16 yıldır bu okulda görev yapan engelli öğretmenimiz Cemil Şahinoğlu arkadaşımızın buradaki çilesi hiç bitmedi. Açıldıktan sonra asansörü çalışmayan bir okulun alt katında görev yapmak zorunda kalan, hiçbir zaman okulun öğretmenler odasına, çay ocağına, kantinine gidemeyen, merdivenlerini aşamayan öğretmenimiz ancak arkadaşlarının aracılığı ile onların merdivenleri çıkarmasıyla üst katlara çıkabiliyor. Bu konuda yetkililere defalarca başvuruda bulunulmasına rağmen hiçbir çözüm yolu bulunmadı. 16 yıldır okulun giriş katında görev yapmak zorunda kalan öğretmen arkadaşımız geçen yıl dilekçe vermesine rağmen konu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaştı ancak ardından yazı çok enteresan okula geri geldi. Gerekçe 'Biz bunu yapamayız sizler bunu kendi imkanlarınızla yapmak zorundasınız' böyle bir anlayışı biz kabul etmiyoruz. 1 yıldır resmi yazışmaların sonucunu bekledik sabrettik. Ancak bu vurdum duymazlığın ortadan kalkması lazım" dedi.

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Cemil öğretmen, sadece giriş kattaki derslere girebiliyorCemil öğretmen, sadece giriş kattaki derslere girebiliyorCemil öğretmen, sadece giriş kattaki derslere girebiliyorCemil öğretmen, sadece giriş kattaki derslere girebiliyor

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