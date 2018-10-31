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Cemil öğretmenin asansör çilesi bitiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 11:54 | Son Güncelleme

SAMSUN'da bulunan 3 katlı Vezirköprü İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan ve tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren bedensel engelli Türkçe öğretmeni Cemil Şahinoğlu okuldaki asansörün 16 yıldır arızalı olması nedeniyle yalnızca giriş kattaki derslere girebiliyordu.

Cemil öğretmenin asansör çilesi bitiyor

Hüseyin KALAY- Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA) - SAMSUN'da bulunan 3 katlı Vezirköprü İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan ve tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren bedensel engelli Türkçe öğretmeni Cemil Şahinoğlu okuldaki asansörün 16 yıldır arızalı olması nedeniyle yalnızca giriş kattaki derslere girebiliyordu. DHA'nın olayı duyurmasının ardından Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü devreye girdi ve yeni bir asansör yapılması için çalışma başlatıldı. Cemil öğretmen artık derslere rahatlıkla girebilecek.
2002 yılından beri okulda görev yapan bedensel engelli Türkçe öğretmeni Cemil Şahinoğlu, okulun asansörünün çalışmaması nedeniyle mağdur oldu. Tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Şahinoğlu, 16 yıldır okulun sadece giriş katında bulunabiliyor. Okulun üst katlarında bulunan öğretmenler odası, kütüphane gibi bölümleri ise hiç kullanamayan Şahinoğlu, sadece giriş katta bulunan sınıfların Türkçe derslerine girebiliyor. Asansörün yaptırılması için dilekçeyle başvuran Şahinoğlu, bu zamana kadar olumlu bir sonuç alamadı.
ÖZEL BİR FİRMA ASANSÖR İÇİN SPONSOR OLDU
Durumun kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından sosyal medya üzerinden Şahinoğlu’na destek mesajları yağdı. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü asansörün yapımı için harekete geçti. Ayrıca özel bir firma da asansörü kendilerinin yapabileceğini, belirterek maliyeti üstlendi. Okula gelen bir ekibin asansörün mevcut durumu ile ilgili inceleme yaptığı belirtildi. Asansörün tamir edilip edilmeyeceği yada yeni bir asansör yapılma kararının, çalışma sonucunda belirleneceği belirtildi.
DESTEK MESAJLARI YAĞDI
Tüm Türkiye'nin Cemil öğretmen için tek yürek olup sosyal medyada binlerce destek mesajı gönderildiğini belirten Türk Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Bünyamin Kamçi, "Bizleri de telefonla arayarak asansörü yaptırabileceğini söyleyen hayırsever işadamları oldu. Bize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün asansörün yaptırılması için harekete geçtiği söylendi. Bir ekip okula gelerek inceleme başlattı ancak fiziki anlamda asansörün yapılmasıyla ilgili henüz bir çalışma başlamadı. Bizler bu konunu takipçisiyiz. Cemil öğretmen yalnız değildir" diye konuştu.

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Cemil öğretmenin asansör çilesi bitiyorCemil öğretmenin asansör çilesi bitiyorCemil öğretmenin asansör çilesi bitiyorCemil öğretmenin asansör çilesi bitiyor

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