MAGAZİN

Cemil Sağyaşar 23 Ocak’ta sevenleriyle buluşacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 17.12.2019 17:11 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Cemil Sağyaşar, ’Unforgettables by Cemil Sağyaşar’ projesiyle dinleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

Cemil Sağyaşar 23 Ocak’ta sevenleriyle buluşacak

Ünlü sanatçı Cemil Sağyaşar, ’Unforgettables by Cemil Sağyaşar’ projesiyle dinleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Ünlü sanatçı, 23 Ocak’ta Zorlu PSM’de sevenlerine müzik ziyafeti sunacak.

’Unforgettables by Cemil Sağyaşar’ projesiyle dinleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanan Cemil Sağyaşar, konserin finalinde büyük bir sürprizle sevenlerinin karşısına çıkacak. Geçtiğimiz ay ‘Kış Konseri’ ile müzikseverlere keyifli anlar yaşatan usta sanatçı Cemil Sağyaşar, 23 Ocak’ta Frank Sinatra ve Nat King Cole şarkıları ile unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Ayrıca Tom Jones, Tony Bennett ve Louis Armstrong gibi unutulmaz sanatçıların şarkıları da konserde seslendirilecek.
Uluslararası devlet protokollerinde unforgettables (unutulmazlar) ve jazz konserleri veren değerli sanatçı Sağyaşar, 23 Ocak’ta Zorlu PSM’de sevenlerine müzik ziyafeti sunacak. Biletler internet üzerinden satışa sunuldu.

PARTNERCumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...
’Havada yüzmek’ tiyatroseverlere buluştu’Havada yüzmek’ tiyatroseverlere buluştu
Edirne'de eğitim gören Makedon öğrenciler Türkçe Eğitim Bayramı'nı kutladıEdirne'de eğitim gören Makedon öğrenciler Türkçe Eğitim Bayramı'nı kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

Haluk Levent, Üsküdar'da gençlerle bir araya geldi

Haluk Levent, Üsküdar'da gençlerle bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.