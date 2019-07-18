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"Cemil Şov" filminin çekimleri sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 12:19 | Son Güncelleme

Yönetmenliğini ve senaristliğini Barış Sarhan'ın üstlendiği filmde, oyuncu olmak isteyen bir AVM güvenlik memurunun trajikomik hikayesi ele alınıyor

İSTANBUL (AA) - Başrollerinde Ozan Çelik, Nesrin Cavadzade, Alican Yücesoy ve Cezmi Baskın'ın yer aldığı "Cemil Şov" adlı filmde sona gelindi.

Film şirketinden yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini ve senaristliğini Barış Sarhan'ın üstlendiği filmin çekimleri, İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilerek, 21 günde tamamlandı.

Yapımcılığını Sarhan Projects'in gerçekleştirdiği, görüntü yönetmenliğini Soykut Turan'ın yaptığı filmde, oyuncu olmak isteyen bir AVM güvenlik memurunun trajikomik hikayesi ele alınıyor.

Komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmin oyuncu kadrosunda Ozan Çelik, Nesrin Cavadzade, Alican Yücesoy ve Cezmi Baskın, Başar Alemdar, Fuat Kökek ve Sennur Nogaylar yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İKSV Köprüde Buluşmalar, Saraybosna Film Festivali ve !f ve Sundance Senaryo Lab tarafından desteklenen filmde, Yeşilçam sinemasına da göndermeler yapılıyor.

Post prodüksiyon
aşamasına adım atan filmin sonbaharda uluslararası festivallere gösterileceği belirtiliyor.

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Barış Sarhan Cemil Şov film

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