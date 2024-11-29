Cemil Tugay’dan ‘güneş enerjisi’ için dikkat çeken sözler: ‘Saçma sapan, ölü yatırım…’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın güneş enerjisi yatırımları ile ilgili kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Cemil Tugay, özellikle güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji projelerinde yapılan yatırımlara değinerek, bu alandaki verimlilik ve sürdürülebilirlik konularına dikkat çekti. "Güneş enerjisi yatırımlarının uzun vadeli etkilerini yakından takip ediyoruz. Bu alanda yapılan yanlış yatırımlar kaynak israfına neden olabilir" şeklinde konuşarak şu ifadeleri kullandı:

“Bakın bu gerçekleri hiç olmazsa ben biz birbirimize söylemek anlatmak zorundayız yoksa el alemin çöp olacak saçma sapan güneş enerjisi yatırımlarına burada onlara yer vermek, fabrika vermek o konudaki uluslararası teşviklere bakıp da o ölü yatırımları buraya yapmak bizi sadece bunların çöplüğü yapar.

Yani bir güneş enerjisi santrali kuralım diye ne büyük paralar harcanıyor. 25 yıllık ömrü var güneş panellerinin bunun 10 yılı gerçek anlamda verimli. Ben Karşıyaka Belediye Başkanı olarak çok yakından çalıştım. Güneş enerjisinin gerçekten verimliliği nedir? Gün gün takip ettirdiğimiz bir sistem kurduk. Sunu anladım çok zor verimliliğini sağlamak. Çok ciddi bir bakım masrafı var. Çok ciddi bir bakım ekibinizin olması lazım yoksa onu oraya kurup koymakla olmuyor o iş.

Harcadığınız para elinizde kalan çöp ve arada elde ettiğiniz enerjiye baktığınızda ben size bir şey söyleyeyim mi bakın şu salondaki gereksiz yanan ışıkların yarısını söndürsek çok daha karlı olur”

"TARIM VE TOPRAK KORUNMALI"

Başkan Tugay, tarım topraklarının korunması gerektiğini vurguladı. Enerji yatırımlarının tarım alanlarına zarar vermesinin büyük bir yanlış olduğunu belirterek, kaynakların bilinçli kullanılması gerektiğini ifade etti.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır