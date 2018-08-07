MAGAZİN

Cemile Bayraktar'a Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.08.2018 16:38 | Son Güncelleme

Gazeteci Cemile Bayraktar'ın Kemal Sunal’ın rol aldığı filmler hakkındaki sözlerine bir tepki de ünlü oyuncunun eşi Gül Sunal'dan geldi

Cemile Bayraktar'a Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan yanıt!

Cemile Bayraktar, Kemal Sunal filmleri için "Bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekasına hakaret" ifadelerini kullanmıştı.

Bayraktar'ın bu sözlerine sosyal medyadan tepki yağarken Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'dan yanıt geldi.

ALİ SUNAL'DAN JET AÇIKLAMA

Ali Sunal "Cemile Bayraktar babamın filmlerini beğenmiyormuş olabilir çok da önemli değil. Ama bu filmlerin kötü olduğunu halka hakaret olduğunu belirtecek bilgisi nereden acaba? Neyse ya o da hiç önemli değil. Kemal Sunal sırtını halka dayamış harika bir insandır tek gerçek bu" sözleriyle yanıt verdi.

ÜZÜLME KEMAL!

Oğlunun ardından ünlü oyuncunun eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından paylaştığı Kemal Sunal fotoğrafının altına" Üzülme Kemal! Sevenlerin, bugüne kadar yaptığını zannettiği işlerden ses getiremeyenlerin seni kullanarak bir yere gelme çabasına izin vermiyor" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal Cemile Bayraktar gül sunal

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