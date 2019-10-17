HABER

Cemile öğretmen, kazada yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 13:20 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’in Nurdağı  ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öğretmen Cemile Hoşca (29) hayatını kaybetti.

Cemile öğretmen, kazada yaşamını yitirdi

Ramazan TUNCER- Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öğretmen Cemile Hoşca (29) hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde, Nurdağı- Bahçe karayolunun 2’nci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden öğretmen Cemile Hoşça yönetimindeki 01 DUN 98 plakalı otomobil, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, hurdaya dönen otomobildeki Hoşça'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Beş yıllık öğretmen olan ve bir yıldır Nurdağı Nurten Öztürk Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapan Cemile Hoşca'nın her gün memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden Nurdağı'na gidip geldiği bildirildi. Öğretmenin cansız bedeni Nurdağı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Cemile öğretmen, kazada yaşamını yitirdiCemile öğretmen, kazada yaşamını yitirdiCemile öğretmen, kazada yaşamını yitirdiCemile öğretmen, kazada yaşamını yitirdi

PARTNERMiami güzeli nefes kestiMiami güzeli nefes kesti
Bursa'da bacakları bağlanarak denize atılan köpek ölüsü, karaya vurduBursa'da bacakları bağlanarak denize atılan köpek ölüsü, karaya vurdu
Tunceli'de 8 sığınak imha edildi; çok sayıda silah ele geçirildiTunceli'de 8 sığınak imha edildi; çok sayıda silah ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.