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  4. Cemile Yıldız konuştu tüm salon ağladı! Eşinin iki çocuğunu katlettiğini gözyaşları içinde anlattı: ‘Atamadığım çığlığı atmaya geldim buraya!’

Cemile Yıldız konuştu tüm salon ağladı! Eşinin iki çocuğunu katlettiğini gözyaşları içinde anlattı: ‘Atamadığım çığlığı atmaya geldim buraya!’

12.10.2024 07:46
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Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel programında konuşan acılı annenin kim olduğu ortaya çıktı. Ankara'da boşanmak istediği eşi tarafından iki çocuğu öldürülen Cemile Yıldız’ın sözleri programa katılan herkesi hüzne boğmuştu. Cemile Yıldız’ın yaşadıklarını anlattığı o anlar sosyal medyada gündem yaratırken görüntüler herkesi derinden etkiledi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Murat Keklik önce oğlu Yağız’ın gözleri önünde kardeşi Doğa’yı öldürdü ardından oğluna annesi Cemile Yıldız’ı görüntülü arattı. Daha sonra cani adam önce oğlunu sonra da kendini öldürdü. Acılı anne Cemile Yıldız Oğuzhan Uğur’un programına katılarak neler yaşadığını anlattı.

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3 ay önce eşi tarafından 2 çocuğu öldürülen anne, Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel programına katılan Yıldız'ın “Ben sadece boşanmak istemiştim.” sözleri kalp acıttı.

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Acılı anne henüz fragmanı yayınlanan programda söz alarak “Ben 6284’ü de bilmem, İstanbul Sözleşmesi’ni de bilmem. Ben 2 çocuk annesiyim hala anneyim. 100 gün önce benim çocuklarım babaları tarafından… Melek oldu. 2 çocuğum babaları tarafından öldürüldü. 100 gündür atamadığım çığlığı atmaya geldim buraya. Ben sadece boşanmak istemiştim” ifadelerini kullandı.

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Cemile Yıldız’ın ifadeleri sonrasında salonda bulunan herkes büyük bir üzüntü yaşarken çok sayıda kişinin de gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Oğuzhan Uğur
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