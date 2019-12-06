Cemile'nin katili eşine ağırlaştırılmış müebbet

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Ertürkoğlu'nu (34) boğazını keserek öldüren Mustafa Ertürkoğlu (36), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 28 Kasım'da merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Cemile Ertürkoğlu, boşanmak üzere olduğu eşi lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından katil zanlısı Mustafa Ertürkoğlu tutuklandı. Hakkında 'eşi tasarlayarak, canavarca hisle, acı ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan dava açılan Mustafa Ertürkoğlu ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mersin Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu bulunduğu Ereğli Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ( SEGBİS) yöntemi ile katılan sanık Mustafa Ertürkoğlu, ikinci duruşmaya da SEGBİS ile katıldı. İlk duruşmada ifadeleri ile kan donduran Mustafa Ertürkoğlu, yine eşinin kendisini aldattığı yönünde ifade verdi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Cemile'nin babası Sabahattin Aslan, "Şikayetçiyim. Değil bir insan bir hayvanın bile böyle vahşice öldürülmesini kabul edemiyorum. En ağır cezayı alsın" dedi.