HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çemişgezek Kaymakamı hakkında soruşturma devam ediyor

Çemişgezek Kaymakamı hakkında soruşturma devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 17:28 | Son Güncelleme

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Tunceli’nin Çemişgezek İlçe Kaymakamı hakkında soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bazı medya kuruluşlarında bir kaymakamın bulunduğu aracın trafik kazası yapmasının ardından başlatılan soruşturmayla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacının doğduğu belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Tunceli’nin Çemişgezek İlçe Kaymakamı hakkında soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bazı medya kuruluşlarında bir kaymakamın bulunduğu aracın trafik kazası yapmasının ardından başlatılan soruşturmayla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacının doğduğu belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu trafik kazası Elazığ’da 24 Ekim 2020 tarihinde meydana gelmiş, şüpheli kaymakam M.G. hakkındaki soruşturmayla ilgili ilk işlemler Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılmıştır. Bilindiği üzere 5271 sayılı CMK’nun 161/6 maddesi gereğince ‘Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisinin, görev yaptıkları yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu’ düzenlenmiştir. Şüpheli Kaymakam M.G.’nin halen Elazığ ili yargı yetkisi çevresinde bulunan Tunceli ili Çemişgezek ilçesi Kaymakamı olarak görev yapıyor olması nedeniyle soruşturma yetkisi de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına aittir. Soruşturma titizlikle devam etmekte olup bazı haber ve paylaşımlarda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Merhaba sevgili, hoş geldin' 'Merhaba sevgili, hoş geldin'
Manzarayı görenler cep telefonlarına sarıldıManzarayı görenler cep telefonlarına sarıldı
Yumurta dondurma nedir, nasıl yapılır?Yumurta dondurma nedir, nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Fransa'da kilise yakınında korkutan saldırı
Fransa'da kilise yakınında korkutan saldırı
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı
Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı
Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı
Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren başlıyor, hafta sonuna dikkat
Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren başlıyor, hafta sonuna dikkat
Diğer Haberler
Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen kişi evi yaktı
Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen kişi evi yaktı
İzmir'de bulundu! Tam 8 bin 200 yıllık
İzmir'de bulundu! Tam 8 bin 200 yıllık
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişme! İyi haber geldi: Bilinci açık, istediğini yiyip içiyor
İyi haber geldi: Bilinci açık, istediğini yiyip içiyor
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden 29 Ekim kutlaması
Evlat nöbeti tutan ailelerden 29 Ekim kutlaması
İki ilde birçok hırsızlık yapan kadınlar yakalandı
Kim oldukları GBT'de ortaya çıktı! 3 kadın yakalandı
Direğe çarpan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
Direğe çarpan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.