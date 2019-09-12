Cemiyet Contemporary Istanbul'da buluştu

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen 14. Contemporary Istanbul (CI) ön izlemesi dün gerçekleşti. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek fuarda bu yıl 74 galeri, 510 sanatçı ve bin 400'den fazla çağdaş sanat eseri yer alacak.

Sanat ve iş dünyasının katılımıyla açılış yapılan geceye, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ev sahipliği yaptı.