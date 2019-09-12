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Cemiyet Contemporary Istanbul'da buluştu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 12.09.2019 11:21 | Son Güncelleme

Contemporary Istanbul öncesinde düzenlenen gala yemeğinde, cemiyet ve iş dünyasından tanınmış isimler buluştu.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen 14. Contemporary Istanbul (CI) ön izlemesi dün gerçekleşti. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek fuarda bu yıl 74 galeri, 510 sanatçı ve bin 400'den fazla çağdaş sanat eseri yer alacak.

Sanat ve iş dünyasının katılımıyla açılış yapılan geceye, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ev sahipliği yaptı.

Sanat dolu gala yemeği

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

SEVİL SABANCI

SEVİL SABANCI

ÖZCAN-AYLİN TAHİNCİOĞLU

ÖZCAN-AYLİN TAHİNCİOĞLU

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

EROL-RANA TABANCA

EROL-RANA TABANCA

ASLI ERSU, ZEYNEP FADILLIOĞLU

ASLI ERSU, ZEYNEP FADILLIOĞLU

RABİA-ALİ GÜRELİ

RABİA-ALİ GÜRELİ

BERRAK-NEZİH BARUT

BERRAK-NEZİH BARUT

MEHMET ALİ-ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ

MEHMET ALİ-ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ

MUSTAFA TAVİLOĞLU

MUSTAFA TAVİLOĞLU

İZZET-ROKSİ GARİH

İZZET-ROKSİ GARİH

ZAFER-ESRA CİVELEK

ZAFER-ESRA CİVELEK

ERDEN-EMİNE TİMUR

ERDEN-EMİNE TİMUR

CANAN, NAZLI BOLAK

CANAN, NAZLI BOLAK

AYŞE BOYNER, CEM TELVİ

AYŞE BOYNER, CEM TELVİ

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

ATIL KUTOĞLU

ATIL KUTOĞLU

DALIA GARİH

DALIA GARİH

RAFFİ PORTAKAL

RAFFİ PORTAKAL

GÜLŞAH, ZEYNEP RENDECİ, EMİN HİTAY

GÜLŞAH, ZEYNEP RENDECİ, EMİN HİTAY

DAVID CHRISTOPHER TERRY, MAİDE-EMRE KURTTEPELİ

DAVID CHRISTOPHER TERRY, MAİDE-EMRE KURTTEPELİ

SARP EVLİYAGİL

SARP EVLİYAGİL

KERİM-LİNDA KUYUMCUYAN

KERİM-LİNDA KUYUMCUYAN

DİLHAN, DİLEK HANİF

DİLHAN, DİLEK HANİF

İNCİ AKSOY, ARZU KAPROL

İNCİ AKSOY, ARZU KAPROL

RABİA GÜRELİ, SERDAR GÜLGÜN, BEGÜM KHAN

RABİA GÜRELİ, SERDAR GÜLGÜN, BEGÜM KHAN

AYŞEGÜL, İRİS, HAKAN KODAL

AYŞEGÜL, İRİS, HAKAN KODAL

ARDAN ÖZMENOĞLU

ARDAN ÖZMENOĞLU

HASAN BÜLENT-YASEMİN KAHRAMAN

HASAN BÜLENT-YASEMİN KAHRAMAN

SELÇUK-AYŞE YORGANCIOĞLU

SELÇUK-AYŞE YORGANCIOĞLU

İREM-KAYA DEMİRER

İREM-KAYA DEMİRER

METİN-RUKEN MIZRAKLI

METİN-RUKEN MIZRAKLI
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Anahtar Kelimeler:
Contemporary Istanbul cemiyet

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