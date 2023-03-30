Cemiyetin ünlü ismi Esra Erandan'a aldatılma şoku! Rekor tazminat, her şey bir tesadüfle ortaya çıktı

Cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Esra Erandan aldatıldığını öne sürdü ve tam 400 milyon TL'lik rekor tazminat davası açtı. Aldatıldığını bir tesadüfle öğrenen Erandan, eşinin bir de çocuğu olduğunu öğrendi. Erandan hayatının şokunu yaşadığını ifade ederken davada son sözü yargı söyleyecek.

ALDATILDIĞINI ÖĞRENDİ ASIL ŞOKU BOŞANMA AŞAMASINDA YAŞANDI

Show Haber'in haberine göre Esra Erandan 19 yıllık evlilik birlikteliğinde iddiasına göre eşinin kendisini aldattığını öğrendi. Şimdi de rekor bir tazminat istiyor. Ünlü çiftin arası iddiaya göre bir tesadüfle bozuldu. Eşinin cüzdanında eşinin ve aldattığı kadının baş harfleri bulunan bir bileklik bulduğu ifade eden Erandan, mahkemeye başvurunca maddi ve manevi baskının başladığını söyledi. Erandan asıl şoku boşanma aşamasındaki eşinin başkasından bir çocuğu olduğu zaman öğrendi.

"HAYATIMIN ŞOKUNU YAŞADIM"

Erandan yaşadıklarıyla ilgili olarak "Hayatımın şokunu yaşadım. Direk dava açtım. Cüzdanında bir bileklik gördüm. Kendi isminin baş harfini taşıyan ve o şahsın baş harfini taşıyan. Eşiniz yanınızdayken bir başkasıyla ilişkisi olduğunu öğreniyorsunuz. Aldatıldığınızı öğreniyorsunuz ve bir dava açıyorsunuz fakat o davayı açtıktan sonra elektriğiniz ve suyunuz kesiliyor, kredi kartlarınız kapatılıyor, evinizin önünden araçlarınız yok oluyor. O manevi yıpranma ve üzüntünün aslında para ile bir karşılığı olamaz. Birlikte çıktık bu yola, o da ben de çalışıyorduk. Maddi durumlarımız o zaman böyle değildi." diye konuştu.

