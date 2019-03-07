HABER

Cemmu ve Keşmir’de bombalı saldırı: 18 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 11:21 | Son Güncelleme

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde otobüs garında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 18 kişi yaralandı.Cemmu ve Keşmir Polis Genel Müfettişi (IGP) MK Sinha basına yaptığı açıklamada, otobüs garındaki park halindeki bir otobüste meydana gelen patlamada 18 kişini yaralandığını açıkladı.

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde otobüs garında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 18 kişi yaralandı.
Cemmu ve Keşmir Polis Genel Müfettişi (IGP) MK Sinha basına yaptığı açıklamada, otobüs garındaki park halindeki bir otobüste meydana gelen patlamada 18 kişini yaralandığını açıkladı. Sinha, patlamanın el bombalı saldırıdan kaynaklandığını bildirdi.
Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken yaralılar Devlet Tıp Fakültesine kaldırıldı. Patlamanın meydana geldiği bölge polis kordonuyla kapatıldı ve polisin olayın nedenini araştırdığı bildirildi.

Hindistan ve Pakistan arasında gerginlik
Cemmu ve Keşmir eyaletine bağlı Pulwama kasabasında 14 Şubat’ta gerçekleştirilen intihar saldırısında 45 Hintli asker hayatını kaybetmişti. Bu olay Pakistan ve Hindistan’ın arasında gerginlik oluşmasına neden olmuştu.
Hindistan, daha sonra 14 Şubat saldırısını gerçekleştiren Pakistan yanlısı Ceyş-i Muhammed grubuna ait büyük bir eğitim kampını bombaladığını açıklamıştı. İslamabad yönetimi ise hava sahasını ihlal eden 2 Hint jetini vurduğunu açıklamıştı. Pakistan vurduğu bir jetin görüntülerini paylaşırken diğer jetin sınırın Hindistan tarafına düştüğünü duyurmuş, Hindistan ise bir Pakistan jetini vurduğunu ileri sürse de bir delil gösterememişti.

Esir pilot serbest bırakılmıştı
Uçağı Pakistan kontrolündeki Cemmu Keşmir bölgesi üzerinde düşürülen ve Pakistan tarafından alıkonulan filo komutanı Hint pilot Abhinandan Varthaman 68 saat esir tutulduktan sonra serbest bırakılmış ve Wagah sınırından Hindistan’a geçmesine izin verilmişti.
Bu olaylar sırasında hava sahasını sivil uçuşlara da kapatan Pakistan, 4 Mart’ta uçuşları yeniden başlattığını duyurmuştu.

PARTNER'Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım''Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım'
İzmir'de PKK operasyonu: 10 gözaltıİzmir'de PKK operasyonu: 10 gözaltı
Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldüHafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın, "Fuhuş için geldim" dedi

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

Özel öğrenci yurdunda skandal iddia! ‘Kameralar önünde yapmam’ diyerek…

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Liseli Gözde, bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yaktı

Ne yaptın Gözde! Babası çığlık seslerine koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.