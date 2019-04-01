HABER

Cemmu ve Keşmir’de çatışma: 4 militan öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 16:59 | Son Güncelleme

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir bölgesinde militanların Hindistan güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada 4 şüpheli militan öldürüldü.Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir’in Pulwama bölgesindeki Pulwama şehrinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında sabah saatlerinde yaşanan çatışmada 4 şüpheli militan öldürülürken, 4 güvenlik görevlisi yaralandı.

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir bölgesinde militanların Hindistan güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada 4 şüpheli militan öldürüldü.
Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir’in Pulwama bölgesindeki Pulwama şehrinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında sabah saatlerinde yaşanan çatışmada 4 şüpheli militan öldürülürken, 4 güvenlik görevlisi yaralandı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, çatışma ordu güvenlik güçleri, paramiliter askerler ve Cemmu ile Keşmir polis gücünün bir ihbar üzere bölgeyi kordon altına alıp arama operasyonu gerçekleştirdiği sırada meydana geldi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının stabil olduğu bildirildi.
Bir polis memuru, "Arama yaptığımız alanda kordon sıkılaştırılınca militanlar güvenlik güçlerine ateş açtı. Ancak 4 militanı etkisiz hale getirdik" dedi. Polis memuru, ölen militanların Pakistan merkezli İslamcı grup Lashkar-e-Toiba üyesi olduğunun tahmin edildiğini, güvenlik personelinin ölen üyeleri tespit etmek için çalıştığını sözlerine ekledi.
Güvenlik güçleri bölgede yaptıkları araştırmalar sonucunda mühimmat ve silah stokları buldu.
Keşmir’in Hindistan kontrolündeki bölgesinde askeri konvoya bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, saldırıda 45 Hint asker hayatını kaybetmişti. Pakistan merkezli Ceyş-i Muhammed örgütünün üstlendiği saldırıdan sonra Hindistan ve Pakistan’ın arası açılmıştı.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Başından vurulan Hakan, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybettiBaşından vurulan Hakan, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Kavgada ölen genç toprağa verildiKavgada ölen genç toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

AK Parti'den flaş Ankara açıklaması: Seçim sonuçları...

AK Parti'den flaş Ankara açıklaması: Seçim sonuçları...

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.