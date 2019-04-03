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Cemmu ve Keşmir’de yeni askeri gerilim

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 13:22 | Son Güncelleme

Pakistan, güvenlik güçlerinin sınırın karşı tarafından gelen ateşe karşılık verdiğini ve 7 Hint askeri öldürdüğünü, Salı günü ise 19 kişiyi yaraladığını iddia etti.Pakistan Cemmu ve Keşmir’de 7 Hint askeri öldürdüğünü iddia etti.

Pakistan, güvenlik güçlerinin sınırın karşı tarafından gelen ateşe karşılık verdiğini ve 7 Hint askeri öldürdüğünü, Salı günü ise 19 kişiyi yaraladığını iddia etti.
Pakistan Cemmu ve Keşmir’de 7 Hint askeri öldürdüğünü iddia etti. Pakistan ordusunun basın birimi ISPR’den yapılan açıklamada, ordunun tepkisi Hindistan tarafında ağır hasara yol açtı. Karşılıklı ateş birçok Hint devriyesine zarar verdi, 7 Hint asker öldü, 19 kişi de yaralandı.
Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 sınır muhafız subayı ve 5 yaşındaki bir kız da dahil olmak üzere 2 sivilin Pazartesi günü Keşmir çatışmalarında öldürüldüğü bildirildi. Yetkili, 4 personel de dahil olmak üzere en az 18 kişinin yaralandığını açıkladı.
ISPR, Salı günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Hindistan kuvvetlerinin Keşmir sınırındaki Rakhchakri kasabası yakınlarındaki Pakistan askeri noktalarını hedeflediğini, 3 askerin öldürülmesine ve 1 kişinin yaralanmasına neden olduğunu bildirdi.

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