Cemre Baysel kimdir, aslen nereli? Cemre Baysel sevgilisi kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı...

Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konuklarından biri oyuncu Cemre Baysel olacak. Son olarak Baht Oyunu dizisinde Ada karakteri ile rol alan oyuncu Ege Üniversitesi mezunudur. İşte hayatı...

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Cemre Baysel, Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine, Baht Oyunu dizisinde Ada karakterine hayat vermiştir. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 metre boyundadır. Baysel 53 kilodur ve Kova burcudur.

Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 senesinde Yeşil Deniz dizisi ile yaşamıştır. Ardından İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir. Son olarak ise Baht Oyunu dizisinde Ada karakterine hayat vermiştir.

CEMRE BAYSEL SEVGİLİSİ KİMDİR?

Cemre Baysel'in son olarak Baht Oyunu dizisinde başrolü paylaştığı rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz ile sevgili olduğu bilinmekteydi.

CEMRE BAYSEL ROL ALDIĞI DİZİLER

2021 Baht Oyunu Ada Tözün Başrol oyuncu Kanal D

2020-2021 Sol Yanım Biricik Ergün Başrol oyuncu Star TV

2014-2016 Yeşil Deniz Gonca Makasçı Yardımcı oyuncu TRT 1

2015 Racon: Ailem İçin Zeynep Yardımcı Oyuncu ATV

2017 İsimsizler Gülperi Yardımcı oyuncu Kanal D

2017-2018 Payitaht Abdülhamid Firuze Yardımcı oyuncu TRT 1

2018-2019 Elimi Bırakma Melis Çelen Yardımcı oyuncu

2020 Ramo Fatoş Yardımcı oyuncu Show TV



