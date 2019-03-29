İSTANBUL (AA) - Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince, (TOGEM-DER) sıfır atık projesine destek sağlamak amacıyla organize edilen "Cemre Çarşısı" etkinliği kapılarını açtı.

"Temiz çevre" temasıyla düzenlenen etkinlik, tematik stantlardan alışverişe, kültür sanattan çevre dostu söyleşilere ve sağlıklı beslenmeye kadar çok sayıda programa ev sahipliği yapacak.

Dünyada "sıfır atık" hareketinin öncüsü olarak bilinen ve "Zero Waste Home" kitabı 22 dile çevrilen Bea Johnson, etkinlikte sıfır atığın hayata nasıl geçiş yaptığını, dünyayı kurtaracak ipuçlarını ve evde çöp çıkarmadan nasıl yaşanabileceğini çevre dostlarıyla paylaştı ve sıfır atık konusunda yaşatmaya çalıştığı 5 altın kuralından bahsetti.

Bu kuralların hassasiyetle uygulandığında hayatın değişeceğini ifade eden Johnson, şunları kaydetti:

"Birinci kural, ihtiyacımız olmayan herhangi bir şeyi reddetmek. İkinci kural, kullandığımız ve ihtiyacımız olan şeyleri sınırlandırmak. Üçüncü kural, yeniden kullanılabilecek nitelikte olan eşyalar almak ve özellikle ikinci el eşyalar almaya dikkat etmek. Dördüncüsü kural, ilk üç kuralın haricinde, yani reddedemiyorsak, sınırlandıramıyorsak ve yeniden kullanabilecek durumda değilsek geri dönüşüm yapmak. Son kural ise çürütmek, yani kullanımı sona eren ne varsa uygun yöntemlerle doğada çözündürmek."​