Cemre düşmesi ne demek? İkinci cemre ne zaman düşecek? Birinci cemre düştü mü?

Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre düşme tarihleri araştırılıyor.Doğa sert geçen kış ayının ardından tekrardan yeşermeye başlıyor. Peki birinci cemre düştü mü ve ikinci cemre ne zaman düşecek?

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?

Cemre, ilkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışına verilen isimdir. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelmektedir ve Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilmektedir.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin sebep olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselmektedir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselmektedir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hâli olduğu söylenebilmektedir.

İlk cemre 20 Şubatta havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşmektedir. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelmektedir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları bulunmaktadır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgili olarak bilinmekte.

Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, senenin son Çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası" uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılı olarak bilinmektedir.

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İlk cemre havaya 19-20 Şubat tarihlerinde düştü. İkinci cemre suya 26-27 Şubat tarihlerinde ve üçüncü cemre 5-6 Mart 2022 tarihlerinde toprağa düşecek.



