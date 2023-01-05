Cemre düşmesi nedir? 2023 cemre ne zaman düşecek? İşte birinci cemre tarihi!

Ocak ayının gelmesiyle 'kar yağacak mı?' soruları hız kazanmışken bu yıl, sıcak havaların da ne zaman geleceği merak konusu oldu. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Peki cemre düşmesi nedir? 2023 cemre ne zaman düşecek? İşte detaylar...

CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Üç kez düşecek olan cemre yaz ayının gelmesini, soğuk havaların geride kaldığını gösterir.

Cemrelerin bir hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

Üçüncü cemre ise 5-6 Mar'ta toprağa düşecek.



