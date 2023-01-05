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Cemre düşmesi nedir? 2023 cemre ne zaman düşecek? İşte birinci cemre tarihi!

05.01.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak ayının gelmesiyle ve havaların soğumasıyla birlikte sıcak havaların habercisi olan cemre düşmesinin vakti araştırılmaya başlandı. Cemre, toplam üç defa olmak üzere havaya, suya ve toprağa düşer. Peki cemre düşmesi nedir? 2023 cemre ne zaman düşecek? İşte detaylar...

Cemre düşmesi nedir? 2023 cemre ne zaman düşecek? İşte birinci cemre tarihi!

Ocak ayının gelmesiyle 'kar yağacak mı?' soruları hız kazanmışken bu yıl, sıcak havaların da ne zaman geleceği merak konusu oldu. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Peki cemre düşmesi nedir? 2023 cemre ne zaman düşecek? İşte detaylar...

CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Üç kez düşecek olan cemre yaz ayının gelmesini, soğuk havaların geride kaldığını gösterir.

Cemre düşmesi nedir? 2023 cemre ne zaman düşecek? İşte birinci cemre tarihi!

Cemrelerin bir hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

Cemre düşmesi nedir? 2023 cemre ne zaman düşecek? İşte birinci cemre tarihi!

İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.

Cemre düşmesi nedir? 2023 cemre ne zaman düşecek? İşte birinci cemre tarihi!

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

Cemre düşmesi nedir? 2023 cemre ne zaman düşecek? İşte birinci cemre tarihi!

Üçüncü cemre ise 5-6 Mar'ta toprağa düşecek.


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