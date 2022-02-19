Cemre düştü mü? ile İlk cemre ne zaman, nereye düşecek 2022? sorularının yanıtı sıcaklıkların artmasını iple çeken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu yıl kış ayları bir önceki yıla göre oldukça çetin geçti. Bu sebeple birçok kişi kıştan bahara geçişin sembolü olan ilk cemrenin ne zaman düşeceğine ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Cemre düştü mü? İlk cemre ne zaman, nereye düşecek 2022? Hava ne zaman ısınacak? İlkbahar mevsiminin habercisi cemrenin düşüş tarihine haberimizde yer verdik. 2022 ilk cemrenin düşüş tarihi ve cemre düşmesinin anlamı ve konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

Cemre bilindiği üzere 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa düşer. Böylelikle havalar ısınmaya başlar. İlk cemrenin düşüş tarihi yaklaşıyor.

İLK CEMRE NE ZAMAN, NEREYE DÜŞECEK 2022?

İlk cemre 19-20 Şubat’ta havaya düşecek. İkinci cemre 26-27 Şubat’ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart’ta toprağa düşer.

Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur. 1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

HAVA NE ZAMAN ISINACAK?

Meteorolojik ve astronomik olarak farklılık gösteren yaz mevsiminin ilk günü, 1 Haziran olarak biliniyor. Meteorolojik verilere göre 1 Haziran 2022 tarihi yaz mevsiminin ilk günü olacak.

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEKTİR, NE ANLAMA GELİR?

"Ateş", "kor" anlamını ifade eden cemrenin her sene Şubat aylarının sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Aynı zamanda "Cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret etmekte.

"Cemre düşmesi" olayı hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

