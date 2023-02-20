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Cemre havaya ne zaman düşer? 2023 cemre ne zaman düşecek? 2023 cemre tarihleri

20.02.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cemre önce havaya, sonra suya, sonra toprağa düşer. Baharın gelişini, havaların ısınacağını simgeleyen cemre düşmesinin, şubat aynın ortalarına gelinmesiyle ne zaman gerçekleşeceği araştırıyor. Peki cemre havaya ne zaman düşer? 2023 cemre ne zaman düşecek? İşte 2023 cemre tarihleri...

Cemre havaya ne zaman düşer? 2023 cemre ne zaman düşecek? 2023 cemre tarihleri

Cemre düşmesiyle sıcaklıklar yavaş yavaş artar. Soğuk havaların yurt genelinde etkisini göstermesinin ardından sıcak havaların ne zaman geleceği araştırılmaya başlandı. Peki cemre havaya ne zaman düşer? 2023 cemre ne zaman düşecek? İşte 2023 cemre tarihleri...

Cemre havaya ne zaman düşer? 2023 cemre ne zaman düşecek? 2023 cemre tarihleri

CEMRE HAVAYA NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Cemre, kelime karşılığı olarak kor halindeki ateş anlamına gelir. Havalar ısınmaya başladığı dönem düşmeye başlayan cemre şubat ayı sonu itibarıyla düşer.

Yılın ilk cemresinin 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşmesi bekleniyor.

CEMRE TARİHLERİ 2023

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşer.
İkinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşer.
Üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşer.


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