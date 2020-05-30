Cemre Kemer: Çok duygulandık

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; bir döneme damga vuran Hepsi Grubu'nun solistlerinden Cemre Kemer, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

Köpeğini gezdiren Kemer, "Geçenlerde sizleri bir arabanın peşinden koşarken gördüm. Lütfen dikkat edin, her şey iş değil. Kendinizi düşünün" diyerek gazetecileri uyardı. Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde tekrar bir araya gelerek, barışan Hepsi Grubu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cemre Kemer, şu ifadeleri kullandı:

Evet, barıştık albüm ya da single yok ama ileride bir şeyler olabilir. Kesin bir şey yok. Şimdilik aramızdaki arayı kapatıyoruz ve biz bu insanlarla büyümüşüz. Herkes bizleri çok seviyormuş, çok duygulandık.



