Cemre Kemer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Sekiz yıldır birlikte olduğu Emir Medina ile geçtiğimiz ay evlenen Cemre Kemer, dün paylaştığı fotoğrafla bebek beklediğinin müjdesini verdi. Üç aylık hamile olduğunu ve kız bebek beklediğini söyleyen Kemer, salgın nedeniyle bu süreci evde geçirecek.

Yıllar önce popüler olan Hepsi grubunun solistlerinden Cemre Kemer, dün Instagram hesabından belirginleşen göbeğinin fotoğrafını paylaşarak bebek beklediğinin müjdesini verdi. 3 aylık hamile olan Kemer, koronavirüs salgınından dolayı aldığı önlemlerden de bahsetti.

