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Cemre Kemer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

19.01.2021 16:13 | Son Güncelleme:
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Cemre Kemer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Cemre Kemer paylaştığı fotoğrafla bebek beklediğinin müjdesini verdi. Üç aylık hamile olduğunu belirten Cemre Kemer bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıkladı.

Sekiz yıldır birlikte olduğu Emir Medina ile geçtiğimiz ay evlenen Cemre Kemer, dün paylaştığı fotoğrafla bebek beklediğinin müjdesini verdi. Üç aylık hamile olduğunu ve kız bebek beklediğini söyleyen Kemer, salgın nedeniyle bu süreci evde geçirecek.

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Yıllar önce popüler olan Hepsi grubunun solistlerinden Cemre Kemer, dün Instagram hesabından belirginleşen göbeğinin fotoğrafını paylaşarak bebek beklediğinin müjdesini verdi. 3 aylık hamile olan Kemer, koronavirüs salgınından dolayı aldığı önlemlerden de bahsetti.

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