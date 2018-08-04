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Cemre kurbağa, Seda kedi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.08.2018 12:52 | Son Güncelleme

Oyuncu Seda Bakan sosyal medya hesabından yaptığı benzetmelerle esprili kişiliğini bir kez daha ortaya koydu.

Cemre kurbağa, Seda kedi!

Geniş bir kitle tarafından Kardeş Payı adlı diziyle tanınan oyuncu Seda Bakan, yer aldığı Cem Yılmaz filminden sonra şöhretine şöhret kattı. Yaklaşık dört yıl önce müzisyen Ali Erel ile dünya evine giren Bakan gece hayatında fazlaca görünmese de hayranlarıyla sosyal medya hesabı üzerinden iletişim kuruyor. Yaptığı paylaşımlarla hayranlarını gündelik hayatına dahil eden Bakan yaptığı son paylaşımlarla gülümsetti. Arkadaşlarıyla birlikte yaptığı buluşmada çekilmiş bir fotoğrafta bir dönem Hepsi grubunda olan Cemre Kemer’i Muppet Show’dan kurbağa Kermit’e benzeten Seda Bakan bir sonraki paylaşımda da kendisini bir kediye benzetti. İşte o paylaşımlar:


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Anahtar Kelimeler:
seda bakan kardeş payı cemre kemer

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