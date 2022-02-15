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Cemre ne zaman, nereye düşecek? 2022 Cemre düştü mü? 2022 ilk cemre ne zaman düşecek?

15.02.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cemre düşmesi, baharın gelişini ve soğuk havaların yavaş yavaş gidecek olmasını simgeler. Sıcak havaların müjdesi olan cemre düşmesi, ilk önce havaya, sonra suya ve en sonda toprağa düştüğüne inanılır. Vatandaşlar, şubat ayına girilmesiyle birlikte cemre düşme tarihlerini merak edip araştırmaya başladı. İşte 2022 cemre düşme tarihleri!

Cemre ne zaman, nereye düşecek? 2022 Cemre düştü mü? 2022 ilk cemre ne zaman düşecek?

Baharın gelişini müjdeleyen cemre, vatandaşlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Şubat ayının sonlarına doğru, birer hafta arayla önce havaya, sonra suya, daha sonra ise toprağa düştüğüne inanılan bu olay, halk arasında cemre düşmesi olarak tabir edilir. 2022 yılında yani bu yılda cemrenin düşüp düşmediği merak konusu oldu. Arapça'da cemre kelimesi 'ateş koru' manasına gelir. Bu durumda ısının yükselişi ve baharın müjdesi olduğu anlaşılmaktadır.

2022 CEMRE NEREYE, NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemre düşmesinin bir başka anlatımı da vardır. Şubatta havada, suda, toprakta oluşan hararetlerden her biri için de cemre tabiri kullanılmaktadır. 'Hararet' olarak kullanılmasının yanı sıra kışın sonunda şubat ayında ortaya çıkan buhara da cemre deniliyor. Halk arasında cemrenin, 19 Şubat ile 6 Mart tarihleri arasında birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Isıtıcı kuvvet, ilkbaharda veya tabiatta ısının yükselmesi, yeryüzünün harareti ve ısısı şeklinde yorumlanmaktadır.

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Üç tane olan cemrenin birincisi havaya 19 ile 20 Şubat tarihleri arası, ikincisi suya 26 ile 27 Şubat tarihi arası ve üçüncüsü de 5 ile 6 Mart tarihleri arası toprağa düşer.

Cemre düşmesi halk dilinde doğanın kendine gelişi ve canlanması anlamına gelmektedir. Bu durum baharın başlangıcı olarak da kabul edilir. Yüzyıllardır, özellikle tarımla uğraşan kişilerin, hava olaylarına göre günlük yaşamlarını planladıkları ve bu sayede bir halk takvimi yaptığı bilinmektedir.

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