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Cemre Solmaz'ın bikinili pozu topuklu ayakkabı giymesi ile olay oldu! "Buraları ateş bastı"

25.03.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube kanalına çektiği videolarla adından söz ettiren Cemre Solmaz, Instagram hesabında yaptığı paylaşımın ardından gündem oldu. Cemre Solmaz'ın bikini pozu ve paylaşımında yer verdiği topuklu ayakkabı detayı sosyal medyayı salladı.

Cemre Solmaz'ın bikinili pozu topuklu ayakkabı giymesi ile olay oldu! "Buraları ateş bastı"

Bir süre önce müzik sektörüne hızlı bir giriş yapan YouTube fenomeni Cemre Solmaz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından bir kez daha söz ettirdi.

Seslendirdiği 'Bir Dilek', 'Deli Hisler', 'Like a Moon' ve 'Geceye Beni Sor Gel' gibi şarkılarla müzik sektörüne de giriş yapan ünlü isim, paylaşımına '2022 Sunday' ifadesini düştü.

Cemre Solmaz'ın bikinili pozu olay oldu!

CEMRE SOLMAZ'IN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

YouTube'da an itibarıyla 2 milyonu aşkın abonesi bulunan Cemre Solmaz'ın Dominik Cumhuriyeti'nden yaptığı paylaşım olay oldu. Paylaşıma 150 binin üzerinde beğeni gelirken takipçileri alev emojisi bırakarak ünlü fenomenin fotoğraflarını beğendiklerini ifade etti.

Cemre Solmaz'ın bikinili pozu olay oldu!

CEMRE SOLMAZ'IN BİKİNİLİ PAYLAŞIMINI GÖREN BİR DAHA BAKTI

Cemre Solmaz'ın söz konusu paylaşımına takipçileri tarafından "Dominiğe güzellik katmışsın", "Buraları ateş bastı", "Güneş teninde güzel" gibi yorumlar yapıldı.

Cemre Solmaz'ın bikinili pozu olay oldu!

Öte yandan Cemre Solmaz'ın bikini altına topuklu ayakkabı giymesi de dikkatlerden kaçmadı. 4 fotoğraflı gönderide topuklu ayakkabısını elinde tuttuğu görsele de yer veren Cemre Solmaz'ın Dominik'ten yapacağı diğer paylaşımlar daha şimdiden merak konusu oldu.

Cemre Solmaz'ın bikinili pozu olay oldu!

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