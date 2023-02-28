CEMRE TARİHLERİ 2023: İlk cemre düştü mü? 2. cemre ne zaman ve nereye düşecek?

Cemre düşmesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Soğuk havaların yurt genelinde etkisini göstermesinin ardından sıcak havaların ne zaman geleceği merak ediliyor. İlk cemre 19-20 Şubat tarihleri arasında havaya düştü. 2. cemre suya düşecek, ardından da son evre olarak toprağa düşecek.

İLK CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

Cemre, kelime karşılığı olarak kor halindeki ateş anlamına gelir. Havalar ısınmaya başladığı dönem düşmeye başlayan cemre şubat ayı sonu itibarıyla düşer.

İlk cemre düşme evresi 19-20 Şubat tarihleri arasında olmuştu.

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN VE NEREYE DÜŞECEK?

Cemrenin 2. evresi olan suya düşme hadisesi ise 26-27 Şubat tarihleri arasında olacak.

CEMRE TARİHLERİ 2023

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşer.

İkinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşer.

Üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşer.

