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Cenaze, 2 yıl sonra kimsesizler mezarlığından aile mezarlığına taşındı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 10:54 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de 2 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren ancak o dömen kimliği belirlenemediği için Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kimsesizler Mezarlığı'nda toprağa verilen Aziz Kurdaş’ın(52) cenazesi ailesi tarafından alınarak Hatay’ın Erzin ilçesine götürüldü.

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- OSMANİYE'de 2 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren ancak o dömen kimliği belirlenemediği için Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kimsesizler Mezarlığı'nda toprağa verilen Aziz Kurdaş’ın(52) cenazesi ailesi tarafından alınarak Hatay’ın Erzin ilçesine götürüldü. Kurdaş, burada aile mezarlığına defnedildi. 11 Eylül 2017 günü Osmaniye Vatan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ferit S.T.'nin kullandığı 80 FZ 513 plakalı hafif ticari araç, bir kişiye çarptı. Kazada, üzerinden kimlik çıkmayan 50 yaşlarındaki erkek öldü. Ölen kişinin kimliği belirlenemeyince, cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cenaze burada 15 gün bekletildikten sonra, Kimsesizler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aynı tarihte Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan alzheimer hastası Aziz Kurdaş evinden çıktı ancak geri dönmedi. Ağabeyini aramak için Antalya'dan Hatay'a gelen Salih Kurdaş, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Salih Kurdaş, ağabeyini çevre il ve ilçelerde de fotoğraflarını asıp aramaya başladı. Tüm çabalarına rağmen sonuç alamadı. Son olarak Osmaniye'de yerel bir gazeteye ağabeyinin fotoğrafını vererek, kayıp haberi yaptırdı. Haber üzerine gelen bir telefonla Adana’daki Kimsesizler Mezarlığı'nda toprağa verilen kişinin Aziz Kurdaş olduğu ortaya çıktı. Kurdaş’ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından dün mezarından çıkartılıp, Hatay’ın Erzin ilçesine götürüldü. Aziz Kurdaş, buradaki aile mezarlığında toprağa verildi. Demirören Haber Ajansı(DHA) muhabirine konuşan Salih Kurdaş, ağabeyinin bulunması için resmi kurumlara başvurduğunu ancak sonuç alamadığını anlattı. Ağabeyinin mezarını kendi çabalarıyla bulabildiğini belirten Kurdaş, yaşadıklarına tepki gösterdi. Kurdaş," Ağabeyime çarpan Ferit S.T. ifadesinde 'gece karanlıktı, yavaş gitmeme rağmen bir cisime çarptım ama fark etmedim' demiş. Ağabeyim 1.80 boyunda, 120 kilo ağırlığındaydı. Bu insanı bir cisim olarak nitelendiriyorsa ya sarhoştu ya da çok hızlıydı. Çarpan kişi sarhoş olduğu için suçu Ferit S.T. üstlenmiş olabilir. Kısa süre içerisinde serbest bırakılmış" diye konuştu.

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