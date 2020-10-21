HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cenaze almaya gelen vatandaşın altınlarını çalan zanlılar yakalandı

Cenaze almaya gelen vatandaşın altınlarını çalan zanlılar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 09:57 | Son Güncelleme

Adana’da kayınvalidesinin cenazesini almak için hastane morguna gelen vatandaşın içinde 300 bin liralık altın bulunan çantasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre olay, 15 Ekim Perşembe günü, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi otoparkında meydana geldi.

Adana’da kayınvalidesinin cenazesini almak için hastane morguna gelen vatandaşın içinde 300 bin liralık altın bulunan çantasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 15 Ekim Perşembe günü, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi otoparkında meydana geldi. Kayınvalidesinin Ankara’dan gönderilen cenazesini hastane morgundan almak isteyen Emre Ç., otomobiliyle hastaneye geldi. Giriş kapısında aracını yol kenarında durduran Emre Ç., otomobilden inip bagaj kısmını açtı. Bu sırada, Emre Ç.’yi takip eden 3 kişi bagajındaki içinde altın olan çantayı fark etti. Emre Ç., daha sonra aracına binerek hastane otoparkına doğru yola çıktı. Şüpheli şahıslar, Emre Ç.’yi otomobille takip etti. Emre Ç., hastaneye girdiğinde şüphelilerden 2’si, aracın arka camını kırarak otomobile girip, bagajdaki içerisinde yaklaşık 300 bin lira değerindeki 585 gram altın olan çantayı çaldı. Şüpheliler, Emre Ç.’yi takip ettiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı.
Hastanedeki işlemlerini bitirdikten sonra aracına dönen Emre Ç., bagajdaki çantasının yerinde olmadığını fark etti. Emre Ç.’nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki 100’e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin ‘hırsızlık’ suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Tuncay A. (33), Onur Ç. (24) ile Suat K. (21) olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüphelilerden olayı gerçekleştirdikleri otomobili kullanan Tuncay A., merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’ndeki evine, Onur Ç. Mersin’deki evine, Suat K.’nın ise Hatay’daki evine eş zamanlı düzenlenen baskınlarda yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 75 bin lira ele geçirildi.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, görüntüdeki kişilerin kendileri olduğunu kabul ettiği öğrenilirken, hırsızlık olayını gerçekleştirmediklerini söyledikleri öne sürüldü.
Şüphelilerin ev aramalarında altın bulunmadığını öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pislik içindeki evi altı kişilik temizleme ekibi 50 saatte temizledi! İşte son hali Pislik içindeki evi altı kişilik temizleme ekibi 50 saatte temizledi! İşte son hali
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu! Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Covid-19 tedavisinde 'aşk hormonu'nun önemiCovid-19 tedavisinde 'aşk hormonu'nun önemi
1/
En Çok Okunan Haberler
Fransız Bakan: Helal gıda reyonlarından rahatsız oluyorum
Fransız Bakan: Helal gıda reyonlarından rahatsız oluyorum
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
Korkutan açıklama: Vaka sayılarında iki katına yakın artış var
Korkutan açıklama: Vaka sayılarında iki katına yakın artış var
Paranızı geri alabilirsiniz
Paranızı geri alabilirsiniz
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Macron ve Putin arasında kritik görüşme
Macron ve Putin arasında kritik görüşme
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Diğer Haberler
Takip ettikleri otomobilin bagajından 300 bin TL'lik altın çaldılar
Cenaze almak için geldiği hastanede hayatının şokunu yaşadı
Balık pulu hastası kardeşler yardım bekliyor
Balık pulu hastası kardeşler yardım bekliyor
Şişli'de avukatlık bürosunda feci dayak! Hastanelik oldular
Şişli'de avukatlık bürosunda feci dayak! Hastanelik oldular
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu: Benim geleceğimi mahvetti
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu! Binayı söküp götürmüş
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.