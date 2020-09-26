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Cenaze aracı sürücüsünü vuran kişi: 'Etek giydireceğim’ diyerek silah gösterdi, vurdum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 10:15 | Son Güncelleme

Adana’da cenaze aracı sürücüsünü silahla yaralayan zanlının, "Size etek giydireceğim’ diyerek silah gösterdi ben de vurdum" dediği öne sürüldü.

Cenaze aracı sürücüsünü vuran kişi: 'Etek giydireceğim’ diyerek silah gösterdi, vurdum"

Edinilen bilgiye göre, olay 24 Eylül günü Çukurova ilçesine bağlı Türkmenbaşı Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, cenaze aracı sürücüsü Resul Yalnızcagil, Belediyeevleri Kavşağına geldiği sırada kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada yanına yaklaşan Cumali Y. (45) tabanca ile ateş edip kaçtı. Yalnızcagil vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise kaçarken tabancayı olay yerinde düşürdü. Vurulan şahsın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın 17 Ekim 2019 günü Kadir Yavuz’un öldürülmesi olayıyla alakalı olduğunu tespit etti. Yaralama olayını gerçekleştiren zanlının ise Kadir Yavuz’un ağabeyi Cumali Y. olduğunu belirledi. Polis, bu tespit üzerine şahsı yakaladı. Zanlı, emniyetteki ifadesinde Yalnızcagil ile trafikte karşılaştığını belirterek, “Bana küfredip ‘seni de öldüreceğim, size etek giydireceğim’ diyerek silah gösterdi. Daha sonra hareket ettik. Kırmızı ışıkta ikimizde durduk. Ben konuşmak için yanına gittim bana silah gösterince bende kendimi korumak için ateş edip kaçtım” dediği öne sürüldü. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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