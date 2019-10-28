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Cenaze aracına girerek şehit oğlunun tabutuna sarıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 17:03 | Son Güncelleme

ŞEHİT BABASI: KAÇACAK DELİK BULAMAYACAKSINIZ Şehit Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun’un Darıca Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, milletvekilleri, belediye başkanları ve binlerce vatandaş katıldı.

ŞEHİT BABASI: KAÇACAK DELİK BULAMAYACAKSINIZ
Şehit Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun’un Darıca Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, milletvekilleri, belediye başkanları ve binlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi konuşma yapmak için müsaade isteyen Ramazan Sarıtosun, oğlunun Türk bayrağına sarılı cenazesinin başında yaptığı konuşmada, "Ey dünyadaki teröristler ve teröristlere destek verenler; siz bunu hiçbir zaman unutmayın ki benim bu Tahsin’im ve binlerce Tahsinler var. Siz bir yere gidecek delik bulamayacaksınız. Unutmayın bunu unutmayın, bu ay yıldızlı bayrağımız var oldukça bu Tahsinlerimiz var oldukça, bu Türk halkımız, bu Türk milleti var oldukça kaçacak delik bile bulamayacaksınız ey hainler" diye seslenirken, "Allah-u ekber" sesleri yükseldi.
Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'un cenazesi top arabasına konuldu. Şehit Uzman Onbaşı Sarıtosun, Darıca Nene Hatun Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

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