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Cenaze aracıyla uyuşturucu taşıyan zanlının ifadesi 'pes' dedirtti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 19:23 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde çaldığı cenaze aracıyla uyuşturucu taşıyan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının mahkemedeki ifadesi 'pes' dedirtti. Uyuşturucuları içmek için aldığını söyleyen zanlının, “22 fişeği 6-7 ay idare etsin diye aldım” dediği öğrenildi.

Cenaze aracıyla uyuşturucu taşıyan zanlının ifadesi 'pes' dedirtti

Çaldıkları cenaze aracıyla uyuşturucu taşımaktan tutuklanan S.A’nın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen S.A’nın cenaze aracını çalmadığını, uyuşturucu maddeyi sadece içmek için aldığını söylediği öğrenildi. S.A’nın madde bağımlısı olduğunu söylediği mahkemede, “Dün de sokağa çıkmanın yasak olduğunu bildiğim için belediyeye ait cenaze arabasını alarak Çorlu’ya gitmeye karar verdim. Amacım madde ihtiyacını gidermekti” dediği öğrenildi.

"6-7 AY İDARE ETSİN DİYE ALDIM"

Zanlı, kendisine yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalandığının hatırlatılması üzerine, “Uyuşturucuyu aldım. Satmak kastım yoktur. 22 fişek almamın nedeni beni 6-7 ay idare etsin diye aldım” dedi. S.A’nın kendisiyle birlikte yakalanan S.T. ve U.V’yi ise yolda görüp araca aldığını, uyuşturucudan haberleri olmadığını söylediği öğrenildi. S.T. ve U.V., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İHA)

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