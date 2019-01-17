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Cenaze dönüşü kaza: 2'si çocuk, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 13:20 | Son Güncelleme

TRABZON’un Tonya ilçesinde cenazeden dönen ailenin bulunduğu otomobil, takla atıp, ters döndü.

Cenaze dönüşü kaza: 2'si çocuk, 4 yaralı

İnan KALYONCU/TONYA(Trabzon),(DHA)-TRABZON’un Tonya ilçesinde cenazeden dönen ailenin bulunduğu otomobil, takla atıp, ters döndü. Kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Çayıriçi Mahallesi Hasanağa Köprüsü Mevkii'nde meydana geldi. Polis memuru Uğur Ayten ve Rize’de öğretmen olarak görev yapan eşi Hatice Ayten dün 2 çocuklarıyla birlikte Çayıriçi Mahallesi’nde ölen bir akrabalarının cenazesine katıldı. Aile cenazenin ardından özel otomobilleriyle dönüşe geçti. Ancak Uğur Ayten'in kullandığı 61 AU 636 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı ve takla atarak, devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Mert Ayten (4) ve Yaman Aytan (1), Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne, anne baba ise Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Cenaze dönüşü kaza: 2'si çocuk, 4 yaralıCenaze dönüşü kaza: 2'si çocuk, 4 yaralıCenaze dönüşü kaza: 2'si çocuk, 4 yaralıCenaze dönüşü kaza: 2'si çocuk, 4 yaralı

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