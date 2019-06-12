Cenaze dönüşü otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun’da cenazeden dönen otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki bir alışveriş merkezinin karşısında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon’daki kardeşinin cenazesinden Adapazarı’na dönen Orhan Öztürk idaresindeki 54 ABT 176 otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atıp yol kenarında ters döndü. Kazada otomobilde bulunan sürücünün kızı Nurten Öztürk yaralandı. Yaralı, 112 acil servis ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



