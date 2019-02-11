Cenaze evinde seks skandalı

64 yaşındaki Christopher Grimes ile adı açıklanmayan kadının uzun süredir cenaze evinde çalıştıkları ve ilişkilerinin de hayli eski olduğu açıklandı.
Her iki çalışan da olayı kabul etti ve derhal işlerinden uzaklaştırıldı.
Olaya dair konuşan bir kişi, olayın uygunsuz bir yerde gerçekleştiğini, cenaze evinin profesyonel ve saygın bir yer olması gerektiğini fakat yaşanan olayın gerçeklikten çok uzak olduğunu söyledi.
Cenaze şirketinin internet sitesinde "50 yıllık tecrübe 1995 sterlinden başlayan fiyatlarla" bilgisinin yer alması dikkat çekti.
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