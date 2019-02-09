Cenaze evine giden otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde cenaze evine giden otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe merkezine 14 kilometre mesafede bulunan Yeşilyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilyazı Mahallesi’nde yakınlarının cenazesine giden Hasan Beyazdağ’ın (60) kullandığı 55 YB 335 plakalı otomobil, Yeşilyazı Mezarlığı önünde yoldan çıkarak takla attı. Takla atan otomobil yolun kenarında bulunan sulama kanalına ters düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hasan Beyazdağ ve otomobilde bulunan eşi Esme Beyazdağ (60), acil sağlık ekiplerince otomobilden çıkartılarak Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.



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